Barça : la sortie cash de l’agent de Robert Lewandowski sur son avenir

Après avoir grandement contribué au sacre du FC Barcelone en Liga en terminant meilleur buteur du championnat lors de l’exercice précédent (23 réalisations), Robert Lewandowski est en délicatesse cette saison. À l’heure où ses performances font grincer des dents de l’autre côté des Pyrénées (9 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues), son avenir est fortement remis en question.

Confronté à l’arrivée imminente de Vitor Roque sur le front de l’attaquant barcelonaise et face à la volonté de la direction blaugrana de s’attacher les services d’un milieu de terrain pour pallier l’absence longue durée de Gavi, l’ancien buteur du Bayern Munich peut-il être sacrifié cet hiver ? Et bien non à en croire les propos de son agent, Pini Zahavi. À l’issue d’un dîner en compagnie du patron du Barça Joan Laporta et de son directeur sportif, Deco, l’Israélien a mis fin au suspense. «Bien sûr qu’il reste», a-t-il sobrement indiqué devant les caméras d’El Chiringuito TV.