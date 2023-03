OL - Nantes : Sissoko explique ce qui a manqué aux Canaris

Le FC Nantes peut s’en réjouir. En déplacement sur la pelouse de l’OL ce vendredi pour lancer la 28e journée de la Ligue 1, les Canaris ont accroché un point (1-1) au terme d’une partie plutôt équilibrée. De passage au micro de Prime Video après la rencontre, Moussa Sissoko a fait part de sa frustration, expliquant ce qu’il a manqué aux siens pour prendre deux points de plus, tout en positivant pour la suite du championnat.

La suite après cette publicité

« On est resté concentré, on a essayé de jouer nos coups à fond. On a bien défendu et on a bien exploité nos contres. Je pense qu’avec plus de justesse, on aurait pu leur faire plus de mal. Mais bon, c’est un bon point de pris pour notre course au maintien et on va savourer ça. Je pense qu’on a fait un match solide et cohérent dans l’ensemble. Mais c’est aussi difficile d’avoir cette lucidité et cette fraîcheur quand vous défendez face à une équipe qui a la possession et met beaucoup de joueurs à l’intérieur. On a 30 points, ça sera une bonne coupure pour nous, on va bien se reposer, se rafraîchir les jambes et la tête et finir le job. »

À lire

Nantes : Antoine Kombouaré partagé sur la prestation de ses joueurs à Lyon