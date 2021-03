Real Madrid : Zidane répond aux rumeurs CR7, Håland et Mbappé

La suite après cette publicité

Erling Håland et Kylian Mbappé. Ce sont les deux noms qui reviennent le plus lorsqu'on évoque le mercato du Real Madrid. Au cours de la semaine dernière, un nouveau nom est venu s'ajouter à ce duo : celui de Cristiano Ronaldo, avec des rumeurs insistantes quant à un possible retour du côté de la capitale espagnole. Interrogé à ce sujet en conférence de presse après la victoire contre l'Atalanta, Zinedine Zidane a préféré ne pas vraiment répondre.

« Pour le moment, on a Karim Benzema, et on profite de Karim Benzema », a tout simplement lancé l'entraîneur français sur RMC Sport, qui ne veut donc pas se projeter vers l'avenir et s'estime satisfait des prestations de son compatriote. Le journaliste espagnol lui avait demandé qui serait son attaquant pour l'avenir. C'est donc plutôt clair.