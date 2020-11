Monaco-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Et ça repart pour un tour. Après la dernière trêve internationale de 2020, les championnats domestiques reprennent leurs droits. La Ligue 1 est bien servie ce vendredi avec Rennes-Bordeaux à 19 heures et Monaco-PSG à 21 heures. Pour ce classique du championnat, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, s'arrache encore les cheveux au moment de penser à sa composition d'équipe. Entre les absents pour blessure et les retours tardifs de sélection pour les Sud-Américains, ce ne sera pas simple. Bernat, Verratti, Icardi, Draxler, Gueye et Kehrer ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Dans les buts, il devrait pouvoir s'appuyer sur Keylor Navas. A gauche, Kurzawa, en bonne forme ces derniers temps, sera présent tandis que Dagba pourrait débuter à droite, puisque Florenzi a joué une mi-temps avec l'Italie contre la Bosnie mercredi soir. Rentré tardivement d'Amérique du Sud, Marquinhos devrait également être préservé, laissant la place à une charnière Kimpembe-Diallo. Au milieu, pas vraiment le choix au regard des absences. Danilo pourrait retrouver sa place naturelle de sentinelle, avec Rafinha en relayeur. Herrera ayant pris un coup au mollet lors du dernier entraînement, il est ménagé, ce qui pourrait laisser une opportunité à Kays Ruiz.

Mbappé titulaire, Neymar sur le banc ?

Devant, c'est la bonne nouvelle, Kylian Mbappé sera présent, puisqu'il a récupéré durant la trêve internationale et joué une petite demi-heure face à la Suède mardi soir. Idéal pour se mettre en jambes. Neymar ne devrait pas débuter mais pourrait entrer en jeu. Di Maria, rentré de son périple sud-américain avec Paredes (qui a plus joué que lui avec la sélection argentine), pourrait débuter côté droit, avec Moise Kean en pointe.

Côté Monaco, il y a aussi des absences à déplorer, dont la principale, celle de Wissam Ben Yedder, positif au Covid-19. Ruben Aguilar est suspendu, tandis que Lecomte et Golovin sont blessés. C'est donc Mannonce qui gardera les buts. Il pourra compter sur la charnière habituelle, composée de Disasi et Badiashile. Ciao Henrique à gauche et Sidibé à droite occuperont les côtés. Pas de suspense au milieu avec le duo Tchouaméni-Fofana. Diop et Martins devraient, eux, être titulaires sur les ailes, pour accompagner Volland et Geubbels en attaque.