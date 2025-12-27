Rayan Cherki continue d’affoler l’Angleterre avec Manchester City !

Voilà ce que l’on pourrait appeler un braquage. Cet été, Manchester City s’est offert Rayan Cherki pour seulement 35 millions d’euros. Après une énorme saison avec l’OL, le milieu offensif de 22 ans a vite rejoint les Skyblues. Doté d’un talent incommensurable et mal exploité à Lyon pendant longtemps, Cherki est arrivé en Angleterre avec le couteau entre les dents. Après une Coupe du monde des clubs intéressante, le prodige a marqué pour ses débuts en Premier League à Wolverhampton. Et après une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, Cherki est en grande forme depuis plusieurs semaines et s’est imposé comme un titulaire aux yeux de l’exigeant Pep Guardiola.

Ce samedi, les Skyblues se déplaçaient sur la pelouse de Nottingham Forest. Dans cette rencontre importante dans la course au titre, les Skyblues avaient impérativement besoin d’une victoire pour reprendre provisoirement la tête du championnat à Arsenal. Et sous l’impulsion d’un énorme Rayan Cherki, les Mancuniens ont su arracher le succès sur la pelouse d’une valeureuse équipe de Nottingham (1-2). Directement remarquable à travers des arabesques dont lui seul a le secret, le néo-international français (4 sélections, 1 but) s’est mis en route en seconde période en étant décisif sur les deux buts de son équipe.

Une passe décisive, un but : une bonne journée de travail pour Rayan Cherki

Trouvé dans l’axe après avoir migré de son aile droite, le magicien de 22 ans a parfaitement lancé Tijjani Reijnders sur la gauche de la surface pour s’offrir une septième passe décisive en Premier League et devenir le meilleur passeur d’outre-Manche. Et après l’égalisation soudaine de Nottingham, Cherki a encore tenté d’offrir des caviars à ses coéquipiers. Finalement, avec le manque de réalisme de ses coéquipiers, le Lyonnais a pris les choses en main. Après un corner tiré au second poteau, l’ancien de l’OL a bénéficié d’une remise de Joško Gvardiol en retrait pour allumer João Victor et permettre à City de virer en tête. Logiquement élu homme du match, l’ambidextre a fait part de sa joie après la rencontre au micro de Canal+.

« Le but ? C’est un but qui vaut même très cher. On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l’entraînement, on sait que c’est très important de gagner les deuxièmes ballons. J’ai pris ma chance, j’ai eu la chance que ça fasse but. Sept passes décisives en PL ? Je ne pense pas que ça soit un bilan extraordinaire. C’est normal. Il faut que je continue comme ça, que j’en donne un peu plus. Tous les matchs vont être très important, il faut que j’aide mon équipe au maximum, et pour ça je suis prêt. La course au titre ? Chaque match compte vraiment. Le premier faux pas qu’on va faire ou qu’ils vont faire va être très précieux. On est prêts, j’espère qu’eux aussi le sont. » Doté d’un talent unique, Cherki s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison avec cinq buts et huit passes décisives en 19 matches. Rayan Cherki est dans une autre catégorie.