PL : Rayan Cherki porte Manchester City, qui prend la tête

Un 27 décembre dans le froid de Nottingham, il y avait tout du traquenard pour Manchester City. Heureusement, Rayan Cherki était là pour tirer les siens d’un mauvais pas. Aligné sur le côté droit de l’attaque, l’ancien Lyonnais a encore brillé pour offrir un succès étriqué (2-1) à son équipe dans cette 18e journée de Premier League. Ça n’était pourtant pas écrit d’avance après une première période, certes intense, mais sans occasion de but. Tout s’est emballé à la reprise, grâce aux pieds du milieu offensif.

La suite après cette publicité

Sa passe (la 7e de la saison en championnat, meilleur passeur) dans le bon tempo a permis à Reijnders d’ouvrir le score (0-1, 48e). Dans la foulée, son numéro de soliste a simplement été contrarié par le brillant arrêt, avec l’aide de son poteau, de John Victor (51e). Maintenus dans le match par leur gardien, les Reds se sont alors rebellés pour égaliser par Hutchinson à la réception de ce centre parfait d’Igor Jesus (1-1, 55e). Le match tenait sur un fil pour les deux équipes mais c’est bien Manchester City qui a fini par l’emporter, grâce à cette fois à une reprise de Cherki sur cette remise de Gvardiol (1-2, 83e). Ça valait bien une sortie sous les ovations de ses supporters présents au City Ground, et une première place en championnat mettant la pression sur Arsenal, qui reçoit Brighton à 16h.