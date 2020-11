Quelles sont les dernières pépites qui explosent en Eredivisie ?

La suite après cette publicité

Championnat réputé pour faire éclore de jeunes talents, l'Eredivisie continue de faire grandir les futurs talents de demain. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les pépites se font nombreuses actuellement. Et comme toujours, il faut se tourner du côté de l'Ajax Amsterdam et de son centre de formation ultra-performant. Arrivé d'Afrique du Sud via la succursale de l'Ajax Cape Town, le Burkinabé Lassina Traoré étonne en ce début de saison. Seulement âgé de 19 ans, l'attaquant a déjà inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. On retiendra surtout son implication (but et passe décisive) en Ligue des Champions contre l'Atalanta mais surtout son quintuplé et les trois passes décisives face au VVV-Venlo lors du carton 13-0 des Godenzonen. Le joueur né à Bobo-Dioulasso est la toute dernière sensation des Lanciers. Pur produit de la formation amstellodamoise, Ryan Gravenberch est promis à l'éclosion cette saison. Utilisé depuis deux ans par Erik ten Hag, il a déjà disputé neuf matches cette saison pour deux passes décisives. Encore perfectible, ce joueur au style similaire de Paul Pogba va continuer de grandir avec l'Ajax Amsterdam et risque bien vite de devenir incontournable. À 18 ans, le milieu de terrain a l'avenir devant lui et vient d'être appelé en sélection.

Évoqué à Liverpool pour compenser la grave blessure de Virgil van Dijk, Perr Schuurs progresse vite et bien. En apprentissage la saison dernière, le joueur de 20 ans est désormais titulaire aux côtés de Daley Blind. Solide, doué dans l'anticipation, rapide, complet et surtout doté d'une belle qualité de passe, le natif de Nieuwstadt n'est pas étranger aux belles performances de son équipe. Si l'Ajax forme bien ou poursuit bien la formation de certains joueurs, c'est aussi un club qui fait franchir un cap à de gros talents bruts. Cet été, Antony est définitivement arrivé aux Pays-Bas en provenance du FC São Paulo. Le joueur de 20 ans n'est pas indiscutable, mais se retrouve davantage titulaire que remplaçant en ce début de saison. Le bilan est pour le moment satisfaisant pour le jeune ailier qui comptabilise 5 buts et 2 passes décisives en 10 matches. Autre grande promesse, Mohamed Kudus (20 ans) s'est vite mis au niveau de l'équipe première avec 1 but et 3 passes décisives en 4 matches. Polyvalent, le Ghanéen avait évolué en tant que milieu relayeur, milieu offensif et avant-centre avant de se blesser au ménisque. À son retour, il risque bien de faire très mal dans le championnat néerlandais.

Le PSV Eindhoven et l'AZ Alkmaar

Adversaire de l'Ajax Amsterdam depuis plusieurs saisons, le PSV Eindhoven révèle aussi de nombreux talents et dispose d'un secteur offensif très jeune. Milieu offensif aligné sur les ailes par son nouveau coach Roger Schmidt, Mohamed Inhattaren (18 ans) est moins en vue que l'an dernier. Moins titulaire et surtout pas encore décisif après neuf matches, il va devoir se battre pour retrouver le niveau qu'il affichait la saison dernière. Pour rappel, il avait inscrit 9 buts et 9 passes décisives en 34 rencontres et prenait le jeu des Boeren à son compte. La situation parait moins compliquée à court terme pour Donyell Malen (21 ans) qui a mis fin à ses pépins physiques de belle manière. En 13 matches cette saison, il affiche déjà 8 buts et 3 passes décisives.

Le bilan est aussi très positif pour l'ailier gauche Cody Gakpo (21 ans). Avec 6 buts et 1 passe décisive en 8 matches, ce grand gabarit (1m87) confirme sa belle saison dernière et s'affirme comme un titulaire en puissance. Arrivé du Bayern Munich sous la forme d'un prêt avec option d'achat cet été, Adrien Fein (21 ans) s'est montré très intéressant dans le double pivot avec Ibrahima Sangaré. S'il est pour le moment le troisième homme dans l'entrejeu après l'ancien Toulousain et Pablo Rosario, le joueur qui avait été prêté la saison dernière à Hambourg essayera de se démarquer. Enfin, Noni Madueke (18 ans) est la dernière trouvaille du club. Jeune ailier droit anglais formé à Tottenham puis au PSV Eindhoven il évolue pour l'instant en joker, mais se montre très souvent décisif avec 4 buts et 4 passes décisives en 11 matches.

Club surprise de la saison dernière qui a terminé deuxième à égalité de points avec l'Ajax Amsterdam, l'AZ Alkmaar a perdu Oussama Idrissi parti à Séville. L'effectif reste néanmoins de qualité malgré un début de saison raté et surtout trois gros talents néerlandais sont présents. On pense tout d'abord à Calvin Stengs. L'ailier droit de 21 ans qui agit comme le dépositaire du jeu de son équipe arrive à maturité, mais a démarré timidement la saison. L'an dernier, il avait inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Myron Boadu (19 ans) son compère de l'attaque a lui aussi du mal en ce début de saison avec 2 buts et 1 passe décisive en 8 matches. On est bien loin des 20 buts et 13 passes décisives en 39 matches de la saison dernière. Comme son compère, le buteur international néerlandais va devoir retrouver son meilleur niveau. Autre grand talent de l'AZ Alkmaar, le latéral gauche Owen Wijndal (20 ans) est en train de confirmer sa bonne saison dernière. Également victime de la mauvaise passe de son équipe, il est néanmoins récemment devenu international néerlandais.

Danilo écrase tout sur son passage

Belle surprise de ce début de saison avec une cinquième place, Twente peut s'appuyer sur "sa recrue" Danilo. Appartenant à l'Ajax Amsterdam et prêté afin de s'aguerrir, le jeune buteur brésilien fait plus que répondre aux attentes. En huit matches, le joueur de 21 ans a déjà inscrit 8 buts et a délivré 4 passes décisives. Il devrait bien se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur et pourrait revenir en force chez les Lanciers si son passage à Twente continue sur cette lancée. Autre attaquant qui brille de mille feux, Jörgen Strand Larsen fait le bonheur de Groningue. Arrivé de Sarpsborg 08 en septembre, ce joueur passé par le centre de formation de l'AC Milan comptabilise 3 buts et 2 passes décisives en 7 matches et se montre déjà très intéressant dans une équipe réputée pour faire confiance aux jeunes. Le Norvégien a tout pour être l'une des attractions du championnat. Du côté d'Heerenveen, le jeu passe souvent par Joey Veerman et c'est une bonne chose. Milieu de terrain défensif talentueux, l'ancien de Volendam s'est vite imposé dans une équipe où évolue son homonyme - pas de lien de parenté - Henk Veerman. Utile dans la construction, il est aussi important dans le dernier tiers adverse avec déjà 3 buts et 5 passes décisives en 9 matches cette saison.

Troisième club du pays derrière l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, Feyenoord est moins en vogue depuis 2-3 saisons. Pour autant, le club de Rotterdam peut se targuer d'avoir quelques talents. Si le Colombien Luis Sinisterra (21 ans) est pour le moment touché au genou tout comme le Slovaque Robert Bozenik (20 ans), Orkun Kökcü (19 ans) s'impose au milieu du terrain. Indiscutable, le jeune turc a d'ailleurs découvert la sélection grâce à ses performances. Au sein du club, le latéral droit Lutsharel Geertruida (20 ans) dispose aussi de belles qualités. Porté vers l'avant et remuant, il compte déjà 3 buts et 1 passe décisive en 9 matches cette saison. Parmi les mentions honorables, on peut aussi citer des joueurs comme Tommy St. Jago (20 ans, Utrecht), Loïs Openda (20 ans, Vitesse), Armando Broja (19 ans, Vitesse), Jayden Oosterwolde (19 ans, Twente), Oliver Batista Meier (19 ans, Heerenveen) et Benjamin Nygren (19 ans, Heerenveen) qui n'ont pas fini de faire parler d'eux.