Mercato : une superstar de Chelsea ouvre la porte à Strasbourg

Demain soir, Chelsea va jouer très gros. Opposés au Paris Saint-Germain en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League, les Blues vont tenter l’impossible. Battus 5 à 2 mercredi dernier au Parc des Princes, ils vont essayer de renverser les tenants du titre chez eux, à Stamford Bridge. Ce sera le premier gros défi de Liam Rosenior, passé de Strasbourg à Londres en janvier dernier. Après le départ d’Enzo Maresca, le technicien anglais a reçu une belle promotion de la part de BlueCo. Il n’est pas le seul à avoir profité des joies de la multipropriété.

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Le cas Mudryk fait parler

Quelques mois avant lui, Emmanuel Emegha, qui a brillé sous le maillot alsacien, a été recruté par Chelsea, qui l’a prêté jusqu’à la fin de la saison en France. Mamadou Sarr, Ângelo, Kendry Paez, Mike Penders, Ben Chilwell, Andrey Santos ou encore Diego Moreira, pour ne citer qu’eux, sont passés d’un club à l’autre. Le prochain devrait être Valentin Barco. Depuis quelques mois, son nom circule du côté de Londres. Mais ce lundi, c’est un autre nom qui est sorti du chapeau. Nos confrères de L’Equipe évoquent la piste menant à Mykhaïlo Mudryk (25 ans).

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Acheté 70 M€ en 2023 au Shakhtar Donetsk, l’Ukrainien est à l’arrêt depuis décembre 2024. En effet, il a été testé positif à une substance interdite lors d’un contrôle antidopage. Depuis, le joueur est éloigné des terrains de football alors qu’une suspension de 4 ans plane au-dessus de sa tête. Mais il continue de se maintenir en forme, lui qui espère toujours rejouer après 16 mois d’arrêt. Durant l’hiver, Séville s’est penché sur son cas. Mais les Andalous, qui avaient très peur d’une concurrence de Strasbourg sur ce dossier, n’ont pas été au bout.

Le Neymar ukrainien accepterait de rejoindre Strasbourg

Mudryk, qui a récemment participé à un entraînement d’un club de D7 anglaise (Uxbridge FC), est de nouveau au centre des débats. Son avenir fait jaser, alors que son contrat prendra fin en 2031. L’Equipe indique ainsi que Chelsea, qui continue de soutenir le joueur, fera évoluer sa position selon l’avancée du dossier. Une rupture de contrat pourrait être envisagée, mais nous n’en sommes pas du tout là. Mudryk est toujours sous contrat avec les Blues, qui pourraient faire appel à Strasbourg si l’Ukrainien venait à être autorisé à rejouer au football.

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«Il y a une possibilité qu’il aille à Strasbourg. Il aurait sûrement l’humilité d’accepter ce challenge après presque deux ans sans jouer, si on lui propose un prêt», a admis une source proche des Blues à nos confrères. Mudryk en Ligue 1, voici donc une option sérieuse et qui n’a rien de farfelue. D’autant qu’il lui serait très compliqué de retrouver une place et du temps de jeu avec la forte concurrence régnant à Londres après autant de mois sans jouer. Les pensionnaires de La Meinau pourraient donc en profiter et pourquoi pas avoir dans ses rangs celui que l’on surnomme le «Neymar ukrainien».