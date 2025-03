PSG-Liverpool : le nouveau cauchemar de Gianluigi Donnarumma

«Si Alisson est au PSG, ils ne perdent pas le match.» La sentence, signée Samir Nasri, est partagée par de très nombreux supporters parisiens ce mercredi soir à l’issue de la cruelle défaite du PSG devant Liverpool, au Parc des Princes. Pendant que les joueurs parisiens ont buté sur un Alisson en état de grâce, les Reds n’ont eu besoin que d’un tir cadré, à la 87e minute, pour tromper Gianluigi Donnarumma. Avant d’en venir au portier italien, il faut bien sûr évoquer le duel gagné par Darwin Nuñez devant Marquinhos, cet amas de joueurs venant se regrouper dans l’axe pour le seul Uruguayen, le retard de Nuno Mendes dans le replacement. Cette accumulation de petites erreurs a permis à Harvey Elliott d’être seul pour croiser sa frappe.

La suite après cette publicité

Donnarumma touche bien le ballon, mais la main n’est pas assez ferme pour dévier le ballon hors des cages. La mine défaite, Donnarumma s’est sûrement relevé en pensant à d’autres soirées où il s’était incliné un peu trop facilement en Ligue des Champions. Cette saison encore, il a été capable du meilleur sur certains matches, mais a mine de rien encaissé 8 buts sur les 26 tirs cadrés encaissés cette saison en Ligue des Champions. Un ratio trop important, et des failles trop criantes dans cette compétition si relevée.

Quel avenir pour Donnarumma ?

La lecture de sa performance est d’autant plus cruelle qu’en face, Alisson a réalisé, de son propre aveu, le match de sa vie. Lui a essuyé 10 tirs cadrés (pour un total de 27 tirs) et a multiplié les parades de haut niveau pour écœurer Dembélé, Barcola et Kvarartskhelia. Nommé homme du match par l’UEFA, le portier brésilien a permis à son équipe de réaliser le hold-up parfait. Donnarumma, lui, n’a pas permis à son équipe d’au moins obtenir le match nul. Déjà contre Arsenal et l’Atlético de Madrid cette saison, en phase de la ligue, il avait manqué de solidité.

La suite après cette publicité

Et les supporters parisiens déçus se rappellent forcément aussi du Real Madrid en 2022, lorsque Benzema était venu lui chiper le ballon. Donnarumma semble toucher son plafond de verre en Ligue des Champions, et ce alors que le débat porte sur une possible prolongation de contrat. Lié avec le club de la capitale jusqu’en 2026, le gardien de 26 ans ne met pas toutes les chances de son côté. D’autant que le PSG suit de près les prestations de Lucas Chevalier avec le LOSC.