Liverpool : la recrue hivernale totalement inattendue de Jürgen Klopp

Leader de Premier League, Liverpool est dans une très bonne dynamique. Vainqueurs de Newcastle en championnat (4-2) et Arsenal en FA Cup (2-0), les Reds ont globalement évité les embuches pour le moment. D’ailleurs, si Mohamed Salah va manquer pendant la Coupe d’Afrique des Nations tout comme Wataru Endo pendant la Coupe d’Asie, Liverpool est globalement épargné. Sur le plan des blessures, le club anglais connaît quelques pépins en revanche avec les jeunes Ben Doak et Stefan Bajcetic, la longue absence de Joël Matip, les absences d’Andrew Robertson, Virgil van Dijk et Kostas Tsimikas ou plus récemment Trent Alexander-Arnold. Pour autant, les Reds vont pouvoir compter sur un renfort de poids.

Ici pas question de mercato, mais bien d’une solution interne. En effet, Thiago Alcantara qui est absent depuis le début de saison et n’a pas disputé le moindre match depuis le 26 avril dernier contre West Ham (2-1) semble enfin voir le bout du tunnel après une longue blessure à la hanche qui l’avait handicapé lors de son précédent exercice. Laissant entrevoir de nombreuses spéculations à son sujet, le milieu espagnol voit d’ailleurs son contrat se terminer à l’issue de la saison et le train a avancé sans lui avec Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Alexis MacAllister, Curtis Jones, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai qui ont tous montré de bonnes dispositions.

Un retour qui se profile

Absent de la sélection espagnole depuis l’Euro 2020, il ne devrait également pas être de l’aventure dans quelques mois à l’Euro 2024. Pour autant, si tous les signaux paraissent négatifs, l’espoir ressurgit pour Thiago Alcantara. En effet, d’après les informations du média espagnol Sport, son retour avec les Reds serait imminent. Pouvant déjà s’entraîner correctement, Thiago Alcantara a mis le temps nécessaire pour revenir de sa blessure, mais semble enfin retrouver ses bonnes conditions. Fin novembre, Jürgen Klopp était optimiste : «c’est une affaire en cours. Et nous ne pouvons pas non plus mettre de pression là-dessus, mais nous nous attendons à ce qu’il soit de retour probablement au début de la nouvelle année.»

Fin décembre, le ton reste le même, même si la position du coach allemand reste prudente : «Thiago est actuellement dans un très bon moment. Nous devons juste être sûr de ne pas l’utiliser trop tôt.» Souhaitant compter sur lui pour apporter une touche différente et davantage de contrôle technique à son entrejeu, Jürgen Klopp attend avec impatience ce renfort idoine en cette fin de saison. Leader de Premier League, engagé en Carabao Cup (1/2 finale), FA Cup (1/16e de finale) et Ligue Europa (1/8e de finale), Liverpool est en course pour un incroyable quadruplé. Pour Thiago Alcantara, les prochains mois seront déterminants. En fin de contrat, le joueur n’est pas particulièrement préoccupé par cela et se concentre sur son avenir avec les Reds. D’ailleurs du côté de Liverpool, une prolongation n’est pas exclue, mais cela dépendra beaucoup de la fiabilité physique du joueur sur cette fin de saison…