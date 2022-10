OM : Dimitri Payet est frustré

Une fois n'est pas coutume, Dimitri Payet était titulaire avec l'Olympique de Marseille ce samedi soir à Strasbourg. Le meneur de jeu a régalé, mais, malgré deux buts d'avance jusqu'en milieu de seconde période, les Marseillais n'ont pu faire mieux qu'un match nul (2-2). Le Réunionnais a raconté son état et celui des troupes

« On va revoir ça, on a peut-être trop reculé en deuxième période et après le but, ça leur a donné de l'énergie et nous, ça nous a mis un coup derrière la tête. Ce scénario est difficile à encaisser. On est frustré et déçu. On a tout fait pour prendre trois points. Ce sont les aléas du foot. On aurait mérité mieux. Cela montre aussi qu'on n'est pas guéri. Ce scénario rentre dans cette série négative qu'on vit. On a su marquer, c'est le positif, il faut qu'on pense à ça », a déclaré Payet au micro de Canal +.