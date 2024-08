Revivez la démonstration de Monaco contre le FC Barcelone !

C’est terminé

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. On se retrouve demain à 19h pour Fenerbahçe - Lille. Bonne soirée.

Homme du match pour Foot Mercato : Lamine Camara

C’est terminé !

Victoire magistrale de l’AS Monaco qui explose le FC Barcelone avec la manière. Les Asémistes ont marqué trois buts et s’offrent le premier Trophée Joan Gamper de leur histoire.

90e +6 : Ferran Torres frappe un corner sur la gauche vers la surface monégasque. La défense de Monaco se dégage.

90e +5 : remuant, Lamine Yamal tente de passer sur la droite de la surface mais il se fait maîtriser encore une fois par Edan Diop.

90e +4 : Mohammed Salisu est averti pour une faute sur Lamine Yamal sur la droite à 25 mètres des cages.

90e +3 : le FC Barcelone tente de sauver l’honneur mais Monaco défend bien et subit peu.

90e +2 : Ismail Jakobs et Folarin Balogun sont remplacés par Lucas Michal et Kassoum Ouattara dans cette fin de partie.

90e +1 | Beau mouvemnet pour le Barça !

Sur la gauche, Quim Junyent combine avec Toni Fernandez et se retrouve dans la surface. Sa lourde frappe vient mourir dans le petit filet gauche.

Temps additionnel : 7 minutes

90e : Lamine Yamal tente de passer sur la droite mais Edan Diop le pousse en touche.

89e : faute au niveau de la ligne médiane sur Thilo Kehrer. Coup franc pour l’AS Monaco.

87e : Pau Victor cède sa place à Toni Fernandez et Raphinha se voit remplacer par Quim Junyent.

86e | Christian Mawissa enfonce le Barça ! (Barça 0-3 AS Monaco)

Trouvé sur la droite de la surface barcelonaise par Caio Henrique, Christian Mawissa contrôle et arme une frappe enroulée vers la gauche du but. Inaki Pena s’incline.

84e : Denis Zakaria reste au sol et bénéficie de soins. Cela ne semble pas trop grave.

83e : Ferran Torres provoque sur la gauche mais il s’empale sur Christian Mawissa.

82e : Monaco subit de plus en plus le pressing du FC Barcelone. Les Blaugranas ne veulent pas lâcher dans cette fin de match.

81e : Edan Diop, Christian Mawissa et Saïmon Bouabré remplacent Lamine Camara, Vanderson et Takumi Minamino.

80e : faute de Marc Casado au niveau de la ligne médiane sur Takumi Minamino.

79e : le FC Barcelone pousse dans cette fin de match. Les Blaugranas ne veulent pas perdre un trophée qu’ils monopolisent depuis 2013.

78e : des changements aussi du côté de Monaco. Caio Henrique et Breel Embolo remplacent Eliesse Ben Seghir et George Ilenikhena.

76e : Inaki Pena prend la place de Marc-André ter Stegen dans cette fin de match pour le FC Barcelone.

75e : petite pause fraîcheur, les deux équipes en profite pour s’hydrater et recevoir les dernières consignes.

74e : toujours pas de changement pour Monaco qui conserve la même formation.

73e : interception haute de Lamine Yamal sur Lamine Camara. L’ailier espagnol frappe dans l’axe à 25 mètres des cages. C’est capté par Philipp Köhn.

72e : coup franc sur la gauche de Lamine Yamal vers le premier poteau. Il trouve Ferran Torres dont la tête passe au-dessus du cadre.

71e | Pau Victor sur la gauche !

Sublime passe de Lamine Yamal vers la droite de la surface monégasque pour Pau Victor. Ce dernier tente un astucieux piqué sur Philipp Köhn qui passe à gauche du cadre.

70e : longue phase de possesion pour le FC Barcelone qui tente de trouver la solution.

69e : avec l’apport des entrants, le FC Barcelone reprend de l’allant et tente de faire mal sur les ailes monégasques.

68e : vague de changements pour le FC Barcelone. Ainsi, Lamine Yamal, Ferran Torres, Gerard Martin et Hector Fort remplacent Alejandor Baldé, Jules Koundé, Robert Lewandowski et Ilkay Gündogan.

66e : la blessure d’Ilkay Gündogan à l’arcade nécessite de nouveaux soins.

65e : touché, Ilkay Gündogan reste au sol et bénéficie de soins.

64e : corner frappé sur la gauche par Ilkay Gündogan en retrait pour Raphinha qui lui redonne. Le milieu allemand fait faute sur Takumi Minamino.

63e : corner frappé sur la droite par Raphinha vers le second poteau et Inigo Martinez. De la tête, Vanderson concède un nouveau corner.

62e : sur la droite à 25 mètres des cages, Pau Victor tente sa chance et se voit finalement contrer à droite du but monégasque.

61e : sur le bord du terrain, Lamine Yamal termine son échauffement et pourrait bientôt entrer en jeu.

60e : Takumi Minamino sert en retrait Lamine Camara dans l’axe. Le Sénégalais arme un tir à ras de terre qui est capté par Marc-André ter Stegen.

59e : faute au milieu du terrain sur Marc Casado. Eliesse Ben Seghir est sanctionné.

58e : avec ce deuxième but, Monaco se donne un peu d’air. Le FC Barcelone semble au bord de la rupture.

57e | Breel Embolo enfonce le FC Barcelone ! (Barça 0-2 AS Monaco)

Joli ballon dans l’axe de Takumi Minamino qui provoque et trouve Breel Embolo dans la surface. Le Suisse contrôle et enchaîne d’un petit piqué sur Marc-André ter Stegen qui est battu.

56e : jolie passe d’Eliesse Ben Seghir sur la gauche pour Ismail Jakobs qui déborde et centre en retrait. Le service du Sénégalais ne trouve pas preneur.

55e : faute dans la surface monégasque sur Ismail Jakobs. Robert Lewandowski est sanctionné.

54e : trouvé en profondeur sur la droite de la surface monégasque, Marc Casado sert en retrait Robert Lewandowsi qui s’emmèle les pinceaux et perd le ballon.

53e : sur la gauche, Alejandro Baldé percute et centre vers le second poteau. Ismail Jakobs éloigne le danger.

52e : coup dur pour le FC Barcelone qui se retrouve plombé par une erreur. Les Blaugranas vont devoir montrer bien plus offensivement.

51e : bien dans son match, Monaco prend les devants. Le FC Barcelone va vite devoir réagir.

50e | Lamine Camara punit le FC Barcelone ! (Barça 0-1 Monaco)

Récupération haute sur Marc Bernal de Lamine Camara suite à une mauvaise passe d’Inigo Martinez. Le milieu sénégalais se dirige vers le but et conclut d’une frappe qui ne laisse aucune chance à Marc-André ter Stegen.

49e : Vanderson trouve sur la droite Eliesse Ben Seghir qui sert Lamine Camara. Le Sénégalais centre vers la surface catalane mais ne trouve pas preneur.

48e : double changement barcelonais à la pause. Sergi Dominguez et Ilkay Gündogan ont remplacé Andreas Christensen et Pablo Torre.

47e : Alejandro Baldé tente de passer sur la gauche. Il est poussé en touche par Takumi Minamino.

46e : pas de changement à la pause pour Monaco qui a gardé le même onze.

C’est reparti !

Suite au coup de sifflet de l’arbitre, ce match reprend. Ce sont les Catalans qui engagent.

Mi-temps

C’est la pause dans ce match entre le FC Barcelone et l’AS Monaco. Disputé et équilibré, ce match n’a pas su départager les deux formations.

45e +3 : faute dans le camp monégasque sur Ismail Jakobs. Jules Koundé est sanctionné.

45e +2 : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui se casse les dents sur la défense de l’ASM.

45e +1 : pas d’inquiétude pour Lamine Camara qui reprend vite sa place sur le terrain.

Temps additionnel : 3 minutes

45e : touché sur un tacle de Marc Casado, Lamine Camara reste au sol et bénéficie de soins.

44e : centre sur la droite de Pau Victor vers la surface de l’AS Monaco. Bien placé, Denis Zaaria repousse de la tête.

43e : Monaco termine mieux ce premier acte et arrive à neutraliser le FC Barcelone. Il ne manque qu’un peu de justesse devant pour les Asémistes.

42e : tentative de une-deux sur la gauche de la surface entre Pablo Torre et Robert Lewandowski. La défense de Monaco se dégage.

41e : trouvé sur la droite, Vanderson rentre dans la surface et centre devant le but barcelonais. D’un joli tacle, Inigo Martinez éloigne le danger.

40e : faute dans le rond central sur Breel Embolo. Marc Casado est sanctionné.

39e : jolie remise de Raphinha vers la droite de la surface monégasque et Marc Casado. C’est récupéré par Philipp Köhn.

38e : belle remise de Raphinha vers l’axe et Robert Lewandowski. Ismail Jakobs intervient et dévie en touche.

37e : Marc Casado glisse sur la droite de la surface pour Raphinha qui contrôle et conclut. Le Brésilien est signalé hors-jeu.

36e | Breel Embolo tombe sur le gardien !

Ballon glissé par Eliesse Ben Seghir vers la gauche de la surface et Breel Embolo. Ce dernier est contré par Marc-André ter Stegen de justesse.

35e : Inigo Martinez fait faute au milieu du terrain sur Folarin Balogun. Coup franc pour Monaco.

34e : déboulé sur la gauche de Raphinha qui est finalement repris par Thilo Kehrer.

33e : les deux équipes reprennent leur place sur le terrain pour la suite de cette rencontre.

31e : petite pause fraîcheur, les deux équipes vont s’hydrater et recevoir les consignes.

30e : centre de Pau Victor vers la gauche de la surface pour Robert Lewandowski. Le Polonais manque son contrôle et Thilo Kehrer éloigne le danger.

29e : Marc Bernal décale sur la droite Jules Koundé qui centre. Son service passe derrière le but de Philipp Köhn.

28e : faute sur Jules Koundé dans le rond central. Eliesse Ben Seghir est sanctionné.

26e : Monaco fait rapidement circuler le ballon. Les Asémistes sont dans un temps fort désormais.

25e : lancé en profondeur par Breel Embolo dans l’axe, Takumi Minamino est taclé par Marc Casado à la limite de la surface barcelonaise. Le Japonais est signalé hors-jeu alors que le milieu catalan avait commis une faute.

24e : Barcelone tient plus le ballon mais Monaco subit peu et résiste bien au club catalan.

23e : Eliesse Ben Seghir tricote sur la droite et sert en retrait Denis Zakaria. Le tir du Suisse s’envole au-dessus du cadre.

22e : Vanderson alerte sur la droite Takumi Minamino. Sorti de ses buts, Marc-André ter Stegen éloigne le danger.

21e : faute dans le rond central sur Pablo Torre. Lamine Camara est sanctionné.

20e : longue transversale vers l’aile droite et Vanderson totalement esseulé. Son centre-tir passe au-dessus du cadre.

19e : Takumi Minamino tente de lancer sur la droite Breel Embolo. Bien bloqué par Inigo Martinez, le Suisse joue en retrait.

18e : le FC Barcelone temporise avec une très longue séquence de possession. Monaco reste organisé en défense.

16e : Pablo Torre trouve dans l’axe Robert Lewandowksi. Le Polonais tente sa chance à 25 mètres des cages mais son tir est capté par Philipp Köhn.

15e : Raphinha prend le couloir gauche et déborde. Le Brésilien pousse trop son ballon qui file en sortie de but.

14e : Denis Zakaria tente d’alerter en profondeur Folarin Balogun plein axe mais il est signalé hors-jeu.

13e : corner barcelonais frappé sur la gauche vers le second poteau. Inigo Martinez surgit mais sa tête passe à droite du but.

12e : coup franc catalan botté sur la gauche vers le premier poteau. De la tête, Denis Zakaria dévie en corner.

11e : Vanderson est sanctionné sur une faute sur Raphinha côté gauche à 30 mètres de ses buts.

10e : pas de précipitation dans le jeu du FC Barcelone. Les Catalans exploitent bien la largeur du terrain.

8e : dans l’axe, Breel Embolo remonte le ballon mais Marc Casado lui subtilise finalement dans le rond central.

7e : le pressing du FC Barcelone commence à être étoffant. L’AS Monaco a du mal à s’extraire de son camp.

6e : débordement sur la droite de Jules Koundé qui se voit contrer en corner par Eliesse Ben Seghir.

6e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui prend le temps de s’organiser dans le camp de Monaco.

5e : centre sur la gauche d’Ismail Jakobs devant le but du FC Barcelone. Il ne trouve pas preneur.

3e : bon ballon glissé par Eliesse Ben Seghir dans la profondeur côté gauche. Folarin Balogun est signalé hors-jeu.

2e : c’est parti fort et Takumi Minamino déborde côté droit. Finalement, il temporise et la défense catalane se replace.

1re | Pau Victor tout proche !

Lancé sur la gauche, Raphinha prend le meilleur sur Thilo Kehrer qui s’est troué sur son tacle. L’ailier brésilien centre vers le second poteau pour Pau Victor dont la reprise passe au-dessus du but de Philipp Köhn.

C’est parti !

Suite au coup de sifflet de l’arbitre, ce match démarre. Ce sont les Monégasques qui engagent par l’intermédiaire de Breel Embolo.

20h06 : Eric Garcia et Pau Cubarsi qui ont remporté les Jeux Olympiques ainsi que Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal et Dani Olmo qui ont gagné l’Euro sont applaudis.

20h04 : les deux capitaines, Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Denis Zakaria (AS Monaco) effectuent le toss.

20h : les deux équipes quittent le tunnel. Le FC Barcelone joue en bleu et grenat tandis que Monaco porte un maillot blanc.

19h55 | Le banc de l’AS Monaco

Les Monégasques ont des options sur le banc. Ainsi on retrouve Guillermo Maripan, Eliott Matazo, Caio Henrique, Christian Mawissa, Saïmon Bouabré, Kassoum Ouattara, George Ilenikhena, Edan Diop, Lucas Michal, Jules Stawiecki, Nazim Babai et Yann Liénard.

19h50 | Le onze de l’AS Monaco

Les Asémistes s’articulent dans un 4-4-2 avec Philipp Köhn comme dernier rempart derrière Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu et Ismail Jakobs. L’entrejeu est composé de Lamine Camara et Denis Zakaria alors que Takumi Minamino et Elyesse Ben Seghir occupent les ailes. En attaque, Breel Embolo et Folarin Balogun sont associés.

19h45 | Première pour Monaco

C’est la première participation des Monégasques au trophée Joan Gamper. Auparavant, Sochaux et l’Olympique de Marseille avaient participé pour la France sans succès.

19h40 | Le Barça a l’habitude de dérouler

Créateur du trophée Joan Gamper en 1966, le FC Barcelone a remporté le trophée à 46 reprises sur 55 éditions. Cela fait d’ailleurs depuis 2012 que le Barça n’a pas perdu. C’était un revers 1-0 contre la Sampdoria.

19h35 | Monaco pour finir sur une victoire

De son côté, Monaco a connu deux victoires, deux nuls et deux défaites dans cette préparation. Restant sur un revers 2-1 contre le Genoa et avant d’affronter l’AS Saint-Étienne ce samedi, le club asémiste entend faire le plein de confiance.

19h30 | Le FC Barcelone veut terminer sur une bonne note

Reperenant samedi contre Valence en Liga, le FC Barcelone a eu une bonne préparation avec une victoire contre le Real Madrid (2-1) et des matches nuls contre Manchester City et l’AC Milan.

19h25 | Dani Olmo présenté

Nouvelle recrue du FC Barcelone arrivé de Leipzig, Dani Olmo vient d’être présenté aux supporters. Le milieu offensif espagnol portera le numéro 20.

19h20 | Le banc du FC Barcelone

Sur leur banc, les Blaugranas disposent de Ferran Torres, Alex Valle, Inaki Pena, Lamine Yamal, Ilkay Gündogan, Ander Astralaga, Hector Fort, Mika Faye, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Quim Junyent, Andrés Cuenca et Toni Fernandez.

19h15 | Le onze du FC Barcelone

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Andreas Christensen, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. Marc Bernal et Marco Casado composent le milieu de terrain. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Raphinha, Pablo Torre et Pau Victor.

19h10 | Le groupe du FC Barcelone

19h05 | Le groupe de Monaco

19h | Bienvenue au Stade olympique Lluís-Companys !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du Trophée Joan Gamper 2024 entre le FC Barcelone et l’AS Monaco. Le coup d’envoi sera donné à 20h au Stade olympique Lluís-Companys de Barcelone en Espagne.