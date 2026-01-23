L’OM officialise l’arrivée d’une pépite marocaine

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà, c’est désormais officialisé. L’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de l’attaquant marocain Ziyad Baha (16 ans). Fils de l’ancien international Nabil Baha (20 sélections), le jeune attaquant passé par Malaga et le Betis va découvrir un nouveau club en signant donc à Marseille.

Très suivi au Maroc, il s’était fait un nom en remportant la CAN U17 avec le Maroc (4 buts dans la compétition) sous les ordres de son père, sélectionneur de l’équipe U17. Récemment, il a participé au beau parcours des Lionceaux de l’Atlas au Mondial U17 (4 buts dans le tournoi). Il peut donc passer un nouveau palier dans sa jeune carrière avant de pourquoi pas taper à la porte des pros. «Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. Ce nouveau chapitre est l’occasion de me dépasser chaque jour, de continuer à apprendre et de relever de nouveaux défis au plus haut niveau. J’aborde cette étape avec ambition, détermination et une seule idée en tête : Droit au But. Le travail, la constance et la discipline parleront toujours pour eux-mêmes», a-t-il expliqué sur Instagram.