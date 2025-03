La semaine désastreuse de l’Atlético de Madrid

Il y a une semaine encore, les supporters de l’Atlético de Madrid avaient des raisons d’être optimistes pour la suite de la saison. Avec une courte défaite en match aller des huitièmes de Ligue des Champions et une place tout en haut du classement de la Liga, les Colchoneros avaient des raisons d’y croire… D’autant plus que Julian Alvarez était en feu, bien épaulé par son compatriote Rodrigo De Paul ou le joker de luxe Alexander Sortloth, et que l’équipe tournait globalement très bien.

Mais en l’espace de 4 jours, le château de cartes colchonero s’est effondré. Une élimination en Ligue des Champions dès les huitièmes, que certains qualifieront de cruelle en raison du scénario de la séance de tirs au but et du tirage compliqué si tôt dans la compétition, mais qui laisse les Rojiblancos sans option de titre européen alors que beaucoup voyaient une fenêtre pour aller au bout cette saison. Une sacrée déception, même s’il est vrai qu’en raison du contexte si compliqué, les critiques ont été plutôt clémentes en Espagne, où on a même souligné que les troupes de Diego Simeone auraient mérité de se qualifier sur l’ensemble des deux matchs.

Adieu aux titres majeurs

Restait donc la Liga, même si la défaite inattendue face à Getafe le week-end dernier avait déjà été un coup dur dans cette course au titre. Avec toutes les cartes en main pour rester en tête du championnat, les Colchoneros ont enchaîné deux défaites de suite et se retrouvent désormais largués. Les Madrilènes sont désormais à 4 points du leader, le Barça, qui compte en plus un match de moins, donc potentiellement 7 points de retard. Le Real Madrid a aussi dépassé les Colchoneros, avec 4 unités de plus. Même si Diego Simeone s’est montré confiant sur le fait que ses deux rivaux vont forcément perdre des points d’ici la fin de la saison, la différence de points pourrait déjà être trop importante.

Un échec sur la scène nationale qui, contrairement à ce qui s’est passé en Ligue des Champions, vaut de vives critiques à Simeone et à ses hommes. « Le cholismo commence à toucher à sa fin. Nous jouons toujours le même jeu, c’est tout le temps pareil et nous restons coincés derrière pendant 90 minutes suspendus à la barre transversale. Quand la chance tourne en votre faveur, vous faites match nul ou vous gagnez, mais quand ce n’est pas le cas, ces choses arrivent. Nous ne savons pas comment jouer de grands matchs », s’est par exemple emporté le journaliste Antonio Jesús Merchán sur Radio Marca. Le tacticien argentin et ses hommes pourront se rabattre sur la Copa del Rey - ils sont en demies où ils affronteront le Barça - en guise de lot de consolation, mais quoi qu’il arrive, c’est une saison déjà ratée pour eux…