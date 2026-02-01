Le LOSC s’active en attaque

Dans les dernières heures du mercato, le LOSC a décidé d’accélérer. Il faut dire que l’effectif de Bruno Genesio a été complètement chamboulé par les grosses blessures d’Hamza Igamane (out jusqu’à la fin de la saison) et d’Osame Sahraoui (opéré et absent au moins 6 semaines). Dans ce sens, le coordinateur sportif Sylvain Armand avait révélé, après le tirage au sort de la Ligue Europa, que le LOSC voulait trouver des renforts offensifs et espéraient bien les boucler avant la fin du mercato ce lundi soir.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, pour le poste d’ailier, Lille s’intéresse au jeune marocain Othmane Maamma. Le récent meilleur joueur de la Coupe du monde U20 pourrait être l’une des attractions de cette fin de mercato. Une approche a été faite dans la matinée. Lille, devant l’urgence de la situation multiplie les pistes et l’une d’elle mène à Jesurun Rak-Sakyi, l’ailier de 23 ans qui était prêté par Crystal Palace à Rizespor cette saison. Mais le club anglais a cassé son prêt en décembre dernier.