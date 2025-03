EdF : les Bleus apportent leur soutien à Véronique Rabiot à Clairefontaine

Présente à Clairefontaine pour assister à la séance d’entraînement des Bleus, Véronique Rabiot a reçu de nombreuses marques de soutien après avoir été prise pour cible par une partie du public parisien lors du Classique contre l’OM (3-1). Selon le journal L’Equipe, à l’issue de la séance, plusieurs joueurs, dont Jonathan Clauss, Lucas Digne et Bradley Barcola, sont venus à sa rencontre pour la réconforter. Quelques instants plus tard, Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan ont également échangé avec elle, lui témoignant leur solidarité face aux dérives du football, notamment les banderoles insultantes déployées au Parc des Princes.

Plus tôt dans la journée, Adrien Rabiot s’était exprimé sur ses réseaux sociaux, visiblement affecté par la violence des attaques visant sa famille. Ce soutien affiché à Clairefontaine intervient alors que le milieu de terrain tricolore tente de se concentrer sur le rassemblement des Bleus, malgré les polémiques qui l’entourent.