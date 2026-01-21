Serie A
Youssef En-Nesyri a un accord avec la Juventus
@Maxppp
À peine rentré de la CAN avec le Maroc que Youssef En-Nesyri pourrait déjà requitter Istanbul. Selon nos informations, l’international marocain (92 sélections, 24 buts) tient un accord avec la Juventus Turin, en quête d’un numéro 9 alors que Loïs Openda et Jonathan David peinent à convaincre depuis septembre.
Fenerbahçe et le club turinois sont actuellement en négociations avancées, et la confiance a gagné du terrain ces dernières heures du côté de la Turquie. Cette saison, En-Nesyri a marqué 7 buts en 15 rencontres de championnat. Il en avait inscrit 20 en 34 matchs la saison passée.
