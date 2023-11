PSG : Christophe Dugarry démolit Dembélé et Kolo Muani !

Une nouvelle fois décevants face à l’AC Milan, mardi soir, en Ligue des Champions, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ne parviennent toujours pas à faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. Si les qualités individuelles des deux internationaux français ne sont plus à prouver, ces derniers peinent à véritablement montrer de quoi ils sont capables sur le terrain. À San Siro, l’ancien buteur de Francfort n’a pas mis un pied devant l’autre, tandis que l’ailier droit passé par le Barça n’a pas su, encore, trouver le chemin des filets. C’en est trop pour Christophe Dugarry, qui s’est totalement lâché dans l’émission Rothen s’enflamme en démolissant les deux recrues parisiennes.

La suite après cette publicité

«J’ai l’impression que je me suis trompé, et que j’ai été trompé sur la qualité technique de certains joueurs. Moi je pensais pas que Kolo Muani avait autant des boîtes à la place des chaussures. C’est une énorme surprise. Je pensais pas que Dembélé, avait autant de déchet dans son jeu. Ça a été mieux en première mi-temps, mais alors en deuxième mi-temps il a disparu totalement. Je suis surpris de la qualité technique, même Mbappé (…), il ne surprend plus personne», déclare Christophe Dugarry, visiblement remonté quant au rendement de certaines stars du PSG.