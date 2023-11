AC Milan - PSG : Kylian Mbappé et l’attaque parisienne se sont noyés à San Siro

Deux semaines après sa large victoire au Parc des Princes (3-0), le Paris Saint-Germain devait confirmer dans ce groupe F de Ligue des Champions, avec un déplacement loin d’être simple dans le mythique stade de San Siro pour y croiser le fer avec une équipe revancharde de l’AC Milan, bien déterminée à profiter de l’ambiance électrique de son enceinte ralliée à la cause anti-Donnarumma. Et pour cette deuxième manche, cette fois-ci en Lombardie, le PSG a chuté contre les Rossoneri (2-1) malgré l’ouverture du score du défenseur Milan Skriniar (9e). Une nouvelle grande déception à l’extérieur pour les Parisiens qui ont souffert d’un manque d’efficacité offensive, symbolisée par un Kylian Mbappé trop discret.

La suite après cette publicité

Les deux comparses offensifs Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé n’ont guère fait mieux. Si l’ancien joueur du FC Barcelone a eu quelques opportunités sur son côté pour accélérer le rythme en s’appuyant sur sa vitesse, il a très souvent glissé ou perdu le ballon, en témoignent ses 19 ballons perdues et le faible total de duels remportés - seulement deux sur neuf. Le numéro 10 du PSG est apparu souvent frustré voire agacé avec également une faute commise à son actif. Quant à RKM, l’ancien buteur de Francfort, averti d’un carton jaune dès sa deuxième faute, a eu du mal à peser dans le jeu offensif parisien, ne touchant qu’onze ballons durant la rencontre tout en perdant la moitié. Cela en était trop pour l’entraîneur Luis Enrique qui cherchait en vain des solutions.

À lire

Ligue des Champions : Kylian Mbappé et Luis Enrique envoient un sacré avertissement au PSG

Seulement une heure de jeu !

A la 60ème minute, peu de temps après le deuxième but milanais signé Olivier Giroud (50e), Luis Enrique a décidé de sortir Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, remplacés respectivement par Gonçalo Ramos et Kang-in Lee (60e). Du sang neuf pour redynamiser une attaque parisienne sans inspiration, ni domination. Malheureusement sans réel impact, à l’image de toutes les lignes offensives du PSG, incapables de convertir les phases de contres ou les séquences à la création : «C’était un match serré, ça aurait pu basculer dans les deux sens. On a marqué les premiers mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Pendant que Leão brillait avec Milan, Mbappé avait du mal à endosser son costume de leader offensif. Un soir sans pour le numéro 7 parisien qui accuse le coup : «C’est une deuxième défaite à l’extérieur. Il a manqué pas mal de choses, on est déçus on a essayé de mettre tous les ingrédients, on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. On a essayé de marquer ce deuxième but, c’est eux qui l’ont inscrit, c’était trop tard» a alors confié Kylian Mbappé en zone mixte après le revers de son équipe.