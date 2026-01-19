CAN 2025 : grosse performance du Maroc et du Sénégal au classement FIFA

La finale de la CAN 2025 a profondément marqué le classement mondial de la FIFA de janvier 2026, avec le Maroc et le Sénégal en grands bénéficiaires. Malgré la défaite en finale, les Lions de l’Atlas, pays hôte, réalisent une performance historique en grimpant à la 8e place mondiale, soit une progression de trois rangs et surtout leur meilleur classement de tous les temps. Le Maroc retrouve ainsi le top 10 pour la première fois depuis 1998, confirmant la solidité de son projet sportif et sa régularité au plus haut niveau international. Ce bond s’est fait au détriment de plusieurs cadors européens comme la Croatie, la Belgique et l’Allemagne, repoussés hors ou aux limites du top 10, preuve de l’impact croissant du football africain sur l’échiquier mondial.

Sacré champion d’Afrique, le Sénégal récolte logiquement les fruits de son sacre continental en signant la plus forte progression parmi les nations du haut de tableau, avec un gain de sept places pour atteindre la 12e position mondiale, un record absolu pour les Lions de la Teranga. Cette victoire en finale de la CAN confirme le statut du Sénégal comme l’une des sélections les plus redoutables du continent et renforce la présence africaine dans l’élite mondiale. Avec le Maroc et le Sénégal en fers de lance, la CAF compte désormais neuf nations dans le top 50, un chiffre en hausse qui illustre la montée en puissance collective du football africain. Si la hiérarchie mondiale reste dominée par l’Espagne, l’Argentine et la France, la CAN 2025 aura clairement repositionné le Maroc et le Sénégal comme des acteurs majeurs du football international.