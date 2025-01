Neymar se paie lui aussi le niveau de la Ligue 1

Décidément, il est facile de taper sur la Ligue 1 ces temps-ci. Lors des derniers Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo avait à nouveau sorti la sulfateuse pour dézinguer le niveau de notre championnat. « (La SPL est-elle meilleure que la L1 ?) Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. »

Un sujet qui a visiblement plu lors de cet événement. En effet, les médias se sont ensuite tournés vers Neymar pour lui poser la même question. À la différence de CR7, le Brésilien de 32 ans a joué 112 matches de L1 entre 2017 et 2023 (82 buts, 50 passes décisives). Mais même avec seulement 3 matches de SPL au compteur depuis octobre 2023, lui aussi pense que le niveau de la Saudi Pro League est aujourd’hui plus fort que celui de notre championnat, même s’il s’est montré moins agressif que CR7 au moment d’évoquer son passage en France.

Neymar, comme CR7

« Aujourd’hui, je pense que oui. Le niveau de la Saudi Pro League augmente et, d’après ce que je vois, il est meilleur que celui de la Ligue 1. La Ligue 1 a ses avantages. C’est un championnat très fort. J’ai joué dans ce championnat, je le connais donc bien », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la chaîne CNN, avant de se montrer très optimiste pour le football saoudien, notamment avec la Coupe du monde 2034 qui sera organisée dans le pays du Golfe.

« Aujourd’hui, les joueurs de la Saudi Pro League sont meilleurs. L’Arabie saoudite m’a surpris positivement. Les gens, le pays, les villes, la culture. Je pense que c’est un pays qui ne cesse de se développer. Le pays accueillera également la Coupe du monde en 2034, ce qui sera, je pense, incroyable. » Reste que, malgré cette belle promotion de la Saudi Pro League et de l’Arabie saoudite, Neymar semble pourtant bien décidé à quitter le Moyen-Orient pour retourner sur le continent nord-américain.