Le Brésil de Carlo Ancelotti est déjà en pleine tourmente !

Décidément, rien n’est jamais tranquille à la fédération brésilienne de football. Elle a tout de même obtenu une belle victoire ces derniers jours puisqu’elle a enfin obtenu le oui de Carlo Ancelotti. Après un premier échec rocambolesque il y a deux ans, cette fois le technicien italien a donné son accord pour rejoindre la Seleçao jusqu’à la Coupe du Monde 2026. Il s’agira de sa première expérience comme sélectionneur. Encore faut-il que le Brésil puisse participer à la compétition.

Malgré la venue d’Ancelotti, ce qui est perçu comme une très bonne nouvelle pour relancer la sélection, une grande tension règne en ce moment à la CBF. Ednaldo Rodrigues, l’homme qui a fait des pieds et des mains pour faire venir le technicien italien, a été écarté ces dernières heures par la justice brésilienne. Accusé de fraude lors de son élection en 2022, Rodrigues savait qu’il risquait gros. En attendant de nouvelles élections le 25 mai, c’est le vice-président, Fernando Sarney, qui assure l’intérim.

Le Brésil risque une exclusion de la FIFA pour le président déchu

C’est déjà un coup dur pour Carlo Ancelotti. Il ne peut plus compter sur l’homme qui l’a fait venir, quelques jours à peine avoir été officialisé. Mais le président déchu n’est pas homme à baisser les bras. Il a demandé la suspension de ces élections par le Tribunal suprême fédéral. D’après lui, la CBF risque très gros à élire un nouveau conseil d’administration en dehors de l’Assemblée générale. Cela peut aller jusqu’à l’exclusion de la fédération par la FIFA, et donc l’interdiction de participer à ses compétitions.

«Cela soumet potentiellement la CBF et ses équipes nationales à de lourdes sanctions, y compris l’exclusion des compétitions sportives internationales. Il y aurait un impact sportif, financier et diplomatique d’une ampleur incommensurable», alerte Rodrigues en habile homme politique qui tente de garder son trône. En attendant la suite des événements, le président intérimaire a d’ores et déjà prévenu qu’il maintenait les contrats actuels et «préserverait les activités sportives» de l’équipe nationale. Le danger n’est pas immédiat pour Ancelotti, qui doit prendre ses fonctions le 26 mai prochain.