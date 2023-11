AC Milan : Stefano Pioli réclame le retour de Zlatan Ibrahimovic

Dans une spirale négative depuis le début de saison, avec des échecs remarqués notamment en Ligue des Champions, l’AC Milan doit faire preuve de caractère pour redresser la barre. Et depuis plusieurs semaines, aucun joueur ne semble capable de sonner la révolte. De son côté, Stéfano Pioli semble impuissant et surtout trop seul pour remettre l’AC Milan sur la bonne voie. Surtout depuis le départ de Paolo Maldini. Le technicien italien n’arrive pas à tout gérer et la presse italienne n’avait qu’un nom en tête : Zlatan Ibrahimovic.

Depuis sa retraite, le géant suédois réfléchit sur quel rôle il pourrait endosser dans le futur au sein d’un club. Avec un seul mot d’ordre : avoir de l’impact. Et l’idée d’intégrer l’organigramme du club pour aider Pioli à gérer le vestiaire et porter la voix de l’AC Milan est vite devenue une évidence pour les médias italiens. Et en conférence de presse, Stefano Pioli a clairement reclamé son retour. «Nous sommes structurés pour soutenir l’entraîneur et les joueurs… donc vous savez combien j’aime Zlatan et son caractère. Il n’y aurait aucun problème, aucun problème si Zlatan décidait de revenir ici.»