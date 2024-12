Man City : Pep Guardiola confirme ses envies pour le mercato

Après un match nul frustrant contre Everton, Manchester City semble avoir définitivement besoin de renforts afin de consolider son effectif. Les Citizens ont montré de nombreuses faiblesses ces dernières semaines, notamment en défense et au milieu de terrain. Ce constat n’échappe à personne et encore moins à leur entraîneur. Pep Guardiola s’est alors exprimé sur Prime à propos du besoin ressenti par son équipe concernant le mercato hivernal.

« Si nous le pouvons, nous devons ajouter des joueurs, c’est certain. Nous avons des difficultés surtout à l’arrière, au milieu. Cela dit, je ne sais pas ce qui va se passer pendant la période de transferts. En hiver, ce n’est pas facile, mais tout le monde est conscient, même les joueurs se demandent : Oh, allons-nous ajouter des joueurs s’il vous plaît ? ». Sa déclaration dépeint une certaine urgence qui doit vite trouver sa solution, alors que City continue de viser les plus hauts trophées.