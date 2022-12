Liverpool : les premiers mots de Cody Gakpo

La suite après cette publicité

C’est la première recrue hivernale du côté d’Anfield : Liverpool a confirmé ce mercredi soir la signature de l’attaquant international néerlandais Cody Gakpo contre un montant avoisinant les 50 millions d’euros, variables incluses. Interrogé par le média officiel des Reds, l’Oranje aux 14 sélections (6 buts) explique son choix de rejoindre Liverpool : « je me sens vraiment bien, je suis vraiment excité d’être ici. J’ai hâte de commencer à m’entraîner et à jouer pour ce club extraordinaire. Je pense que c’est un grand club pour moi, où j’essaierai de montrer ce que je sais faire et d’aider l’équipe à vivre d’autres beaux moments qu’elle a déjà vécus ces dernières années. Je pense que pour moi personnellement, c’est aussi bien de me développer ici et il y a beaucoup de grands joueurs ici [qui] peuvent m’apprendre beaucoup de choses. »

Le joueur de 23 ans a également hâte de fouler la pelouse liverpuldienne sous ses nouvelles couleurs : « j’ai vraiment hâte de [jouer à Anfield]. J’ai entendu beaucoup de belles histoires sur le stade, sur l’atmosphère. Je suis impatient. Évidemment, [mon objectif est] de gagner autant de trophées que possible en tant qu’équipe, d’être performant, de montrer au monde ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe et ce que je peux faire en tant que joueur. Et personnellement, je veux simplement continuer à me développer et devenir un meilleur joueur chaque saison. Je suis vraiment reconnaissant que tout le monde me réserve un accueil aussi chaleureux et j’ai hâte de voir tout le monde dans le stade et dans la ville. »

