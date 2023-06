Real Madrid : Jude Bellingham a passé sa visite médicale

La suite après cette publicité

Il y a eu un petit couac dans l’annonce, mais le suspens est bel et bien terminé. Si le Real Madrid n’a toujours pas officialisé la nouvelle, le club merengue a bien recruté Jude Bellingham en échange de 103 M€.

C’est ce qu’a confirmé le Borussia Dortmund hier dans un communiqué, avant de le déplier. Mais en Espagne, l’affaire est close. AS affirme que l’Anglais de 18 ans a même déjà passé sa visite médicale. Et visiblement, son problème au genou n’en est plus un.

À lire

