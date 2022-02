Atlético de Madrid : la réponse remarquée de João Félix à Diego Simeone

La suite après cette publicité

Cet hiver, le divorce était tout proche d’être prononcé. Recruté en 2019 contre 120 M€, João Félix (22 ans) suscitait énormément d’attentes vu le prix de son transfert. Mais depuis bientôt trois ans, le Portugais peine à s’imposer comme le nouveau crack des Colchoneros. Et cette année, tout semblait indiquer que sa troisième saison à Madrid serait sa dernière.

Titularisé à seulement sept reprises en Liga, l’ancien pensionnaire de Benfica ne paraissait plus compatible avec le système Simeone. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 24 matches, toutes compétitions confondues, le Lusitanien est à la peine. Et depuis le mois de janvier, la presse madrilène affirme que rien ne va plus entre le joueur et son coach. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas hésité à le piquer au vif en conférence de presse.

Le clan du Portugais avait auparavant cherché à plier bagage lors du dernier mercato hivernal. En vain. Mais hier, João Félix a retrouvé le sourire. Titulaire à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester United, le natif de Viseu a brillé. Très complice avec Renan Lodi, le numéro 7 madrilène a ouvert le score de fort belle manière, en reprenant de la tête un caviar du Brésilien.

Le meilleur match de João Félix à Madrid

Élu homme du match par notre rédaction, João Félix était dans tous les bons coups. Et forcément heureux après la rencontre. « Je me sens très bien, je suis en confiance, l’équipe me fait confiance, on croit en notre valeur, on a objectif commun : essayer de faire une bonne Champions, prendre les matches les uns après les autres, et essayer de nous qualifier pour la Ligue des Champions via la Liga, parce qu'il est difficile aujourd'hui de dire que l'on va se battre pour le titre. »

Ce matin, la presse locale n’a donc pas manqué de souligner la belle prestation du Portugais. « João Félix se rebelle. Un João Félix de Ligue des Champions », écrit AS. Séduit par la prestation du Colchonero, le journal s’est réjoui d’avoir vu qu’« au-delà du but, le Portugais a été ce que l'entraîneur lui a toujours demandé. Un joueur audacieux, avec de l'intelligence, de la gestion du temps de jeu, de la qualité et un beau travail tactique sur les sorties de balle de Manchester United. » De son côté, Marca a titré : « quel duo ! », pour rendre hommage à la paire Félix-Lodi, avant d’ajouter que « le Lusitanien a marqué le but stratosphérique du 1-0, avant de sortir ovationné après avoir signé son meilleur match depuis qu’il est à l’Atlético. »

Et qu’en a pensé Diego Simeone, l’homme avec lequel João Félix est en bisbille depuis quelque temps ? Interrogé en conférence de presse, l’Argentin a salué le but de son joueur, avant d’expliquer pourquoi il l’avait remplacé. « C’est une très belle action, un super but pour la lecture du jeu, le timing. Je l’ai remplacé car je l'ai vu fatigué, il ne revenait plus en défense. Et j’ai voulu partager ce moment avec un joueur comme Griezmann, qui travaille très bien. Son travail et celui de Correa étaient une conséquence de ce que le match demandait. » À João Félix de confirmer sur la durée désormais.