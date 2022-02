Atlético de Madrid : le divorce est prononcé entre João Félix et Diego Simeone

La suite après cette publicité

Cette fois, on peut le dire, rien ne va plus entre João Félix et Diego Simeone. On savait les relations compliquées entre les deux hommes mais l'affaire a pris un autre tournant hier avec la conférence de presse de l'entraineur argentin. Probablement encore vexé par la défaite de son équipe contre le Barça le week-end passé (4-2), le Cholo n'a pas hésité à critiquer le jeune Portugais en public. «João Félix dit qu'il y a un problème à l'Atlético ? Allez lui demander directement. S'il sait quel est notre problème en ce moment, ça serait bien qu'il le dise pour qu'on le sache aussi.»

Diego Simeone avait la mine des mauvais jours en conférence de presse, à la veille de la réception de Getafe, ce samedi (21h, 24ème journée de Liga) Il faut dire qu'il n'a pas vraiment apprécié la sortie médiatique à The Athletic dans la semaine du milieu offensif. «Nous savons ce qui se passe, mais je préfère ne pas en parler.» Des propos qui sont mal passés, d'autant que les Colchoneros sont dans le dur en ce moment avec une seule victoire seulement sur les cinq derniers matches toutes compétitions confondues. 5es au classement, ils ont même été dépassés par le Barça en Liga.

Simeone ne croit plus en lui, l'inverse est réciproque

Les reproches de Simeone ne se sont pas arrêtés là. «Non, il ne m'a pas déçu au Nou Camp», rétorque l'Argentin qui avait titularisé l'international portugais (20 sélections, 3 buts) avant de le sortir dès la 56e minute. Plus tard dans cette même conférence de presse, il a tenu de nouvelles déclarations autrement plus tendancieuses. «C'est comme quand un joueur part, des fois il s'agace avec lui-même et d'autres fois avec le coach.» On s'en doutait mais cette fois le malaise est public. Les deux hommes sont en conflit ouvert et ça fait même un moment si on en croit la presse sur place.

Cet hiver déjà, il avait été question d'un départ de l'ancienne perle de Benfica. «João Félix veut partir et le Cholo veut qu’il parte», expliquait le journaliste de AS Javier Matallanas à la fin du mois de janvier. Même l'agent du joueur, un certain Jorge Mendes, y avait mis son grain de sel quelques jours auparavant en disant qu'il aurait dû signer à Manchester City. On se dirige inévitablement vers une triste fin d'histoire entre les deux. Recruté pour 126 M€ à l'été 2019, João Félix est pour le moment le plus gros échec de Diego Simeone en plus de dix ans de présence à Madrid.