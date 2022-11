La femme de Cristiano Ronaldo se fait détruire par sa soeur

La compagne de Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'Or, en a pris pour son grade. En effet, sa soeur Patricia, lui reproche de ne pas l'aider financièrement alors qu'elle est dans une situation très précaire avec ses enfants. Elle s'est exprimée pour l'émission Telecinco par téléphone. Marca rapporte que la relation entre les deux sœurs s'est intensifiée négativement depuis la mort de leur père. Elle lui a fait tout de même un appel à l'aide.

« Je suis ruinée et ma sœur ne m'aide pas. Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger dur, mais mes enfants, qui sont ses neveux... (...) Georgina, j'ai besoin d'aide, tu es ma sœur. Je sais qu'elle n'a pas d'obligation et de responsabilité, mais, puisqu'elle est solidaire et si bonne avec les autres, du moins qu'elle le soit avec ses neveux (...) ».