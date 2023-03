AS Monaco : Axel Disasi veut jouer en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

En étant à nouveau sélectionné après la blessure de William Saliba, Axel Disasi commence peu à peu à faire son trou en équipe de France. Lui qui a joué 20 minutes lors de la finale du Mondial face à l’Argentine, le défenseur central rêve maintenant de s’imposer définitivement avec les Bleus. Et pour cela, le joueur de l’AS Monaco va devoir performer en club. Quitte à partir du Rocher, pour évoluer régulièrement en Ligue des champions. Dans une interview accordée à Goal, l’international français est revenu sur la suite de sa carrière, liée à la sélection.

« Il faut être performant en club pour pouvoir revenir ici, surtout qu’en sélection, il y a beaucoup de concurrence à mon poste. Déjà grâce à Monaco, j’ai pu atteindre la sélection. Donc sur ce point-là, je suis reconnaissant envers le club. Pour la suite, il y aura une réflexion qui se fera. Pour être appelé ici, il faut jouer l’Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C’est notre ambition aussi avec l’AS Monaco donc il faudra se qualifier pour l’Europe et ensuite, on verra ce qu’il va se passer. (…) On parle de Ligue des champions bien sûr. L’Europa League, je connais. Mais c’est vrai que quand j’en parle avec Dayot (Upamecano) ou Ibrahima (Konaté), j’ai envie d’y goûter et je veux me donner les moyens d’y être. » Le message est passé pour les dirigeants monégasques.

