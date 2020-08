Le Stade Rennais débourse 15 millions d'euros pour Serhou Guirassy !

La suite après cette publicité

Après avoir accueilli le milieu offensif Martin Terrier (2025, 12 M€, OL) et le défenseur central Nayef Aguerd (2024, 4 M€, Dijon FCO), le Stade Rennais n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. D'autant que les Bretons disputeront cette saison la phase de poules de la Ligue des champions ! Le coach, Julien Stéphan, l'avait répété en conférence de presse, il attendait un renfort offensif. Après avoir sondé l'international colombien des Rangers Alfredo Morelos et l'international algérien de Leicester City Islam Slimani, les Rouge-et-Noir ont finalement jeté leur dévolu sur l'attaquant d'Amiens, Serhou Guirassy !

Les Rennais travaillaient sur la piste du Franco-Guinéen depuis le mois de mai. C'est officiel depuis quelques instants. L'attaquant de 24 ans quitte la Picardie pour la Bretagne ! Serhou Guirassy a signé un contrat de cinq années (2025) en faveur du Stade Rennais. Comme nous vous le révélions, l'Amiens SC va encaisser un chèque de près de 15 millions d'euros pour son attaquant, à qui il restait deux ans de contrat. C'est un sacré coup réalisé par le 3e du dernier exercice de Ligue 1, qui a su devancer la concurrence de Chelsea et West Ham. Le projet du club breton a convaincu l'intéressé.

Contrat de cinq ans pour Guirassy

«Il vient renforcer le front de l’attaque rennaise. L’attaquant amiénois Serhou Guirassy, 24 ans, s’est engagé ce jeudi pour cinq ans avec les Rouge et Noir. C’est de nouveau en Ligue 1 Uber Eats que Serhou Guirassy pourra exprimer tout son talent. Buteur en Ligue 2 le week-end dernier avec son désormais ex-club, l’international tricolore U20 va retrouver l’élite. Après avoir souscrit aux tests médicaux, il s’est engagé pour une durée de cinq ans», a expliqué le Stade Rennais dans son communiqué.

Auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1 lors du dernier exercice tronqué, le joueur formé au Stade Lavallois avait débuté la saison de Ligue 2 avec Amiens, il y a quelques jours, offrant la victoire aux Picards face à Nancy (1-0), pour la première au Stade de la Licorne. Ancien international français des moins de 20 ans, le natif d'Arles avait rejoint le LOSC en 2015. Après un prêt de six mois à Auxerre, il avait été vendu à Cologne à l'été 2016. Auteur de 6 buts en 37 matches de Bundesliga et Bundesliga 2 avec les Boucs, Guirassy avait ensuite été prêté puis vendu 6 M€ à Amiens.