La réaction de Zinedine Zidane après le sacre du Real Madrid

Le Real Madrid a raflé la 34ème Liga de son histoire en battant dans la douleur Villarreal (2-1). L'histoire retiendra que c'est un doublé de Karim Benzema qui aura offert le titre de champion d'Espagne aux Merengues. Au terme d'une saison si particulière marquée par la pandémie de coronavirus, les hommes de Zinédine Zidane ont effectué une dernière ligne droite impressionnante. Depuis la reprise de la Liga, les Madrilènes ont ainsi gagné dix matchs consécutifs.

Imprenables depuis la reprise des hostilités, les Merengues ont donc détrôné leur grand rival, le FC Barcelone. Un sacre qui marque également le onzième titre de Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca. Des chiffres qui donnent le tournis. Interrogé à l'issue de la rencontre sur ce titre de champion acquis par les siens, le technicien français n'a pu cacher sa joie. Il faut dire que cette saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'intéressé qui a notamment dû gérer les nombreux pépins physiques de sa recrue phare de l'été dernier Eden Hazard, ou encore certains écarts de Gareth Bale. Mais Zizou ne préférait retenir que le positif de ce nouveau titre.

« J'ai mon rôle bien entendu, mais c'est eux qui y ont cru, c'est eux qui se battent sur la pelouse. J'ai cette joie car c'est un groupe d'hommes avant d'être des joueurs de foot et c'est ça qui m'anime et c'est ce qui me rends le plus heureux aujourd'hui. Même ceux qui jouent moins ont toujours apporté quelque chose à l'équipe pour moi. Pour gagner il faut qu'il y ait cette alchimie. On ne sait jamais ce qui se passe jusqu'à la dernière journée, la preuve. On a gagné car on a marqué le plus de points voilà tout, c'est un jour important pour moi sur le plan professionnel, surtout après le confinement. Cela a été une période tellement étrange, on a gagné le trophée pour nos supporters et j'espère qu'ils sont heureux à la maison de voir leur équipe gagner ce titre. Le titre de champion d'Espagne c'est spécial, c'est 38 journées, c'est énorme, » a ainsi commenté le coach madrilène sur beIN Sports. Place désormais à la Ligue des Champions et au huitième de finale retour face à Manchester City. Un match qui vaudra son pesant d'or...