Liga : la Real Sociedad fait le boulot à Getafe

La 23e journée de championnat espagnol se poursuivait ce dimanche, avec un match assez intéressant du côté de Getafe, où l'équipe locale accueillait la Real Sociedad. Et les Basques ont enchaîné sur un deuxième succès de rang en Liga en s'imposant 1-0 en banlieue madrilène.

La suite après cette publicité

C'est le Suédois Alexander Isak qui ouvrait le score à la demi-heure de jeu (0-1). Le seul et unique but de la rencontre, pour celui qui est particulièrement en forme en ce moment. Le score n'a donc plus bougé, et la Real Sociedad est provisoirement cinquième, alors que Getafe reste treizième.

Retrouvez le classement de la Liga ici.