Serie A : le Torino s'impose face à la Sampdoria

Pour le compte de la 22e journée de Serie A, la Sampdoria (15e, 20 pts) accueillait le Torino (9e, 28 pts) ce samedi après-midi sur sa pelouse du Stadio Luigi Ferraris. Sur une série de quatre matches sans succès en championnat, les Blucerchiati devaient relancer la machine face au club turinois qui restait sur un énorme succès face à la Fiorentina (4-0).

En début de rencontre, Caputo donnait l'avantage aux locaux (18e, 1-0) mais Singo remettait vite les deux formations à égalité (27e, 1-1). En deuxième période, c'est Praet qui donnait l'avantage aux visiteurs (67e, 1-2) et le score ne changeait plus. Grâce à cette victoire, les Granata confortaient leur neuvième place au classement, alors que la Sampdoria ne bougeait pas non plus, en attendant les autres résultats.