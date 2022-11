Le PSG est prêt à payer une fortune pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 1 après 13 journées et deuxième de son groupe en Ligue des champions (malgré son invincibilité), le Paris Saint-Germain réalise un début de saison dans les attentes de ses supporters. Néanmoins, malgré un mercato estival jugé sur le papier intéressant, les nouvelles recrues n'ont pas toutes vraiment apporté le rendement attendu pour cette nouvelle saison, où l'objectif est plus que clair : remporter la Coupe aux grandes oreilles.

Pour cette dernière fenêtre des transferts, Luis Campos a tenu à étoffer toutes les lignes de l'effectif de Christophe Galtier, que ce soit la défense (Mukiele), l'attaque (Ekitike) mais principalement le milieu de terrain (Ruiz, Soler, Vitinha, R. Sanches). Malgré près de 100 millions d'euros dépenses pour renforcer l'entrejeu, le directeur sportif portugais pourrait finalement jeter son dévolu sur un autre joueur à ce poste, mais pour un autre montant...

Le PSG veut jouer un mauvais coup au Real Madrid

En effet, selon les dernières informations d'OkDiario, le PSG serait prêt déjouer les plans du Real Madrid dans ce mercato et pourrait payer les 150 millions d'euros demandés par le Borussia Dortmund pour son milieu de terrain anglais Jude Bellingham (19 ans). D'ailleurs, le club de la capitale française aurait déjà contacté les Jaune-et-Noir pour lui confirmer sa volonté de recruter son international des Three Lions (17 sélections), ciblé par le RMFC pour l'été 2023.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen, le natif de Stourbridge, déjà dans le viseur de plusieurs formations de Premier League, ne devrait finalement ne plus être une priorité pour la Maison Blanche si les Parisiens s'alignent sur les demandes du BvB. En effet, les dirigeants madrilènes ne seraient pas prêts à mettre en péril son équilibre économique pour n'importe quel joueur, quel que soit son calibre. De quoi laisser un peu plus le chemin libre au PSG.