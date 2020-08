FC Barcelone : les premiers favoris pour remplacer Quique Setién

La suite après cette publicité

Quique Setién était déjà dans une situation plus que compliquée. Mais cette humiliation historique vécue par le FC Barcelone a définitivement enterré tout espoir de le voir continuer à Barcelone pour une saison supplémentaire, et tout porte à croire que l'ancien coach de Las Palmas et du Betis sera démis de ses fonctions dans les heures à venir.

Une question se pose donc clairement : qui pour le remplacer ? Un choix aussi décisif que compliqué, notamment lorsque l'on sait que des élections présidentielles se profilent à l'horizon. Impossible donc d'offrir des garanties de stabilité aux entraîneurs sondés, puisqu'en cas de changement de direction, le nouvel état-major du club pourrait tout simplement changer d'entraîneur. Mais dans les médias européens ce samedi, un nom revient en force...

Mauricio Pochettino, le favori

Comme l'explique Sport, Mauricio Pochettino est l'un des favoris, si ce n'est le choix numéro un, et ce depuis des semaines déjà. Selon le média, l'Argentin aurait même pu signer avec le FC Barcelone en janvier dernier, mais les dirigeants catalans n'avaient pas osé l'enrôler, notamment à cause de son passé de grand nom de l'Espanyol. Une décision qu'ils regrettent, toujours selon les informations du journal. Le tacticien passé par Tottenham plaît beaucoup aux joueurs qui donneraient leur feu vert à son arrivée, et des contacts réguliers ont eu lieu ces derniers mois.

Le média lance aussi le nom de Xavi, grand fantasme des fans barcelonais, même s'il reste peu probable de le voir débarquer alors que Josep Maria Bartomeu est toujours en place. Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, serait aussi une alternative étudiée par la direction du FC Barcelone selon plusieurs publications. On sera rapidement fixé !