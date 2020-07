Crystal Palace : un garçon de 12 ans arrêté par la police suite aux propos racistes contre Wilfried Zaha

L'affaire commence à faire beaucoup de bruit de l'autre côté de la Manche. Avant la rencontre entre Aston Villa et Crystal Palace ce dimanche (2-0), l'attaquant des Eagles Wilfried Zaha avait reçu des menaces et injures racistes sur son compte Instagram. «Tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme», avait reçu comme message l'Ivoirien.

Mais la personne derrière les insultes semble avoir été retrouvée. D'après les informations de Sky Sports, la police des West Midlands a arrêté récemment un jeune garçon de... 12 ans ! Aucune information supplémentaire n'a pour le moment été dévoilée.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ