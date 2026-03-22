Real Madrid : Arbeloa ne comprend pas l’arbitrage espagnol

L’entraîneur espagnol, Alvaro Arbeloa, a exprimé sa colère après la victoire du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid (3-2) au Santiago Bernabéu, lors de la 29e journée de Liga. Malgré le succès des siens, le tacticien madrilène n’a pas digéré certaines décisions arbitrales de José Luis Munuera Montero, notamment l’expulsion jugée sévère de Valverde (77e) et plusieurs fautes non sifflées. Face aux médias, l’ancien défenseur international espagnol a dénoncé un arbitrage difficilement compréhensible.

La suite après cette publicité

« Difficile à comprendre, j’apprécie qu’il soit venu sur le banc pour me l’expliquer. Parfois, sur le moment, les choses paraissent d’une certaine façon, et je suis sûr qu’en revoyant les images, je changerai d’avis, mais c’était 15 minutes de camaraderie, de solidarité, une défense très fair-play, et tout ça pour rien. Je suis content, nous avons fait ce qu’il fallait, c’est-à-dire gagner le match. Une victoire de plus et on continue. Je dis toujours que l’ambiance des derbies est la plus spéciale du championnat et j’ai eu la chance de la vivre en tant qu’entraîneur. De plus, après plusieurs années sans les battre ici, sur notre terrain, c’était important de le faire aujourd’hui. Je suis content pour les gars qui méritent cet effort. Nous abordons la trêve internationale en toute sérénité», a-t-il expliqué.