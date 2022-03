Mory Diaw a de sérieuses touches en France

Dans la triste saison du Lausanne Sport, lanterne rouge de Super League en Suisse, Mory Diaw (28 ans) surnage. Le portier formé au Paris SG figure parmi les meilleurs du championnat (4e au nombre d'arrêts, 2e aux dégagements au pied) et, sans lui, la formation du groupe INEOS serait sans doute dans une situation encore plus critique. Ses prestations ne laissent pas insensible sur le marché des transferts. Cet hiver, les Young Boys de Berne, champions ces quatre dernières saisons, ont un temps sérieusement pensé à lui.

Et cet été, alors que son contrat au LS arrive à échéance, l'agitation ne devrait pas se calmer. Les cadors du championnat helvète sont à l'affût. Selon nos informations, quatre clubs en France - deux en Ligue 1 et deux en Ligue 2 - sont eux aussi venus aux nouvelles et ont entamé les premières discussions. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une ambitieuse écurie allemande se tient également prête à bondir. Le gardien privilégie pour l'heure un retour en France, mais ne se ferme aucune porte.