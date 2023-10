Un club de Premier League veut sortir Eden Hazard de sa retraite !

La suite après cette publicité

C’est une belle page de l’histoire du football belge qui s’est tournée ce mardi. En effet, l’ailier gauche Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, moins d’un an après avoir pris sa retraite internationale avec les Diables Rouges. Handicapé par des pépins physiques vers la fin de son parcours, le natif de La Louvière n’arrivait plus à enchaîner les matches au Real Madrid, ne défendant le maillot merengue qu’à 76 reprises toutes compétitions confondues (7 buts, 12 passes décisives). Lui qui avait coûté 115 millions d’euros à la Casa Blanca en provenance de Chelsea.

Pas moins de 18 blessures ont éloigné Eden Hazard des terrains, impossible pour lui de retrouver le talent avec lequel il avait ébloui les rectangles verts de Ligue 1 avec le LOSC puis ceux de la Premier League sous la tunique bleue de Chelsea. En Angleterre, il est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de sa génération, inscrivant pas moins de 110 réalisations et délivrant 92 passes décisives avec les Blues, qui remportent notamment deux Championnats outre-Manche, une FA Cup et deux Ligues Europa. Mais attention, un club anglais est prêt à sortir le plus Lillois des Belges de sa retraite…

Un retour surprise à West Ham ?

Au micro de talkSPORT, l’adjoint de David Moyes à West Ham, Kevin Nolan, ne s’est pas privé de proposer au désormais ex-joueur de 32 ans de rejoindre les Hammers, actuels 7es de Premier League : «je prendrais le Hazard de Chelsea à West Ham, c’est certain», a-t-il d’abord plaisanté avant de retrouver son sérieux et faire une offre plus concrète à l’ex-Diable Rouge (126 sélections, 33 buts). «S’il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu’en pense le coach David Moyes, mais moi, j’adorerai le voir faire un essai.»

Et pour convaincre "Ederzinho", l’ancien milieu de terrain anglais (41 ans) a tenu à rappeler l’exemple de Paul Scholes, qui avait stoppé sa carrière à l’été 2011 avant de revenir à Manchester United six mois plus tard. «Je crois qu’à 32 ans, il ne se projette pas encore dans sa retraite. Je me souviens quand Paul Scholes avait fait la même chose. Il avait alors reçu un coup de téléphone de Sir Alex Ferguson et avait décidé de revenir. Je crois que c’est quelque chose qui pourrait se produire avec Hazard, parce que quelqu’un a sûrement envie de lui donner une dernière opportunité, de l’appeler et de lui dire 'allez, viens et joue avec nous pendant six mois.» A bon entendeur.