Le PSG flatté par un concurrent direct

Dominateur en Ligue 1, le Paris Saint-Germain réalise une de ses meilleures saisons sur le territoire français, malgré quelques difficultés en début d’exercice en Ligue des Champions. Seule équipe invaincue dans son championnat, la formation de Luis Enrique ne laisse rien à ses concurrents en Ligue 1, de quoi attirer les louanges de ses principaux rivaux. Dans une interview accordée à L’Equipe, le directeur sportif monégasque Thiago Scuro s’est montré flatteur envers le PSG, qu’il considère plus fort qu’avant.

«C’est sans doute le meilleur PSG qu’il n’y ait jamais eu, avec des concepts clairs et aucune défaite en L1. Par rapport à notre budget et à la construction de notre effectif, les concurrencer aurait été très ambitieux», a développé le Brésilien, tout en soulignant que «en termes de valeur marchande, on a le deuxième meilleur effectif derrière le PSG. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de qualité. Il faut rester ensemble, dans la bonne direction.»