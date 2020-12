Premier League : Manchester United atomise Leeds United dans un match fou et se pose sur le podium

C'était une belle affiche qui opposait Manchester United (7e) à Leeds United (14e) pour le compte de la 14e journée de Premier League. A domicile dans son antre d'Old Trafford, Manchester United voulait se replacer et revenir dans le top 4 du championnat. De son côté, Leeds United avait l'occasion de poursuivre sa mission maintien et pouvait prendre 10 points d'avance sur Burnley, le premier relégable. Pour s'imposer, Manchester United poursuivait dans un 4-2-3-1 classique avec David De Gea comme dernier rempart. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw formaient la défense. Scott McTominay et Fred se retrouvaient dans l'entrejeu au profit de Paul Pogba et de Nemanja Matic. Enfin, Anthony Martial était soutenu par Daniel James, Bruno Fernandes et Marcus Rashford. De son côté, Leeds United s'établissait dans son traditionnel 4-1-4-1. Ilan Meslier était devancé par Scott Dallas, Luke Ayling, Liam Cooper et Ezgjan Alioski. Kalvin Philipps se retrouvait dans son rôle de sentinelle/quaterback tandis que Jack Harrison, Mateusz Klich, Rodrigo Moreno et Raphinha soutenaient Patrick Bamford.

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait de la plus belle des manières pour Manchester United qui assommait d'entrée Leeds United. Suite à une récupération haute de Luke Shaw, Marcus Rashford lançait en profondeur Bruno Fernandes d'un subtil extérieur du pied. Le Portugais délivrait un bon ballon vers la surface pour Scott McTominay qui trompait la vigilance du pauvre Illan Meslier (1-0, 2e). Alors qu'on ne pouvait pas imaginer une pire entame pour les Peacocks, Scott McTominay frappait de nouveau. Sur la gauche, Luke Shaw jouait une touche pour Anthony Martial qui s'infiltrait à l'entrée de la surface de réparation et servait l'Écossais qui s'offrait un doublé précoce (2-0, 3e). Une entame cataclysmique pour Leeds United qui pensait se remettre la tête à l'endroit via une timide occasion de Patrick Bamford (9e). Le buteur anglais pensait même réduire le score avant d'être signalé hors-jeu (19e). Mais Manchester United était définitivement dans une forme éclatante ce soir. Suite à un bon mouvement initié par Fred, Anthony Martial transmettait en retrait pour Bruno Fernandes suite à un tacle de Luke Ayling. Le milieu portugais se chargeait de faire trembler les filets (3-0, 20e).

Leeds United a totalement craqué

Complétement dépassé par son adversaire, Leeds United ne se reniait pas pour autant et repartait à l'abordage. Patrick Bamford d'une belle frappe (26e) et Raphinha (35e) mettaient le danger sur le but de David De Gea sans parvenir à marquer. Bien plus réaliste et tranchant que son adversaire, Manchester United inscrivait un nouveau but sur corner. Côté gauche, Luke Shaw trouvait Anthony Martial au premier poteau. Le Français prolongeait le ballon pour Victor Lindelöf qui marquait à son tour (4-0, 37e). Au fond du trou, Leeds United n'abdiquait pas et se redonnait un semblant d'espoir peu avant la pause sur une tête de Liam Cooper bien plus prompt que Fred suite à un corner de Raphinha (4-1, 42e). Au retour des vestiaires, les deux équipes revenaient sur les mêmes bases en se portant vers l'avant. Anthony Martial manquait le cinquième but en croisant trop sa frappe (47e) avant que Raphinha pousse David De Gea à dévier le ballon sur son poteau (51e). Les deux équipes étaient au bord de la rupture et se rendaient coup pour coup. Mais comme depuis le début du match, Leeds United craquait.

En contre suite à une belle remontée de balle, Scott McTominay délivrait un bon ballon vers la gauche de la surface pour Daniel James qui s'emmenait bien le ballon. Le Gallois ajustait ensuite Illan Meslier d'un tir entre les jambes (5-1, 66e). Ce match était complètement dingue, mais n'allait pas s'achever sur ce score. Fautif sur Anthony Martial dans sa surface, Pascal Struijk concédait un penalty (68e). Comme souvent dans ce genre de situation, Bruno Fernandes prenait le ballon dans ses mains et ajustait Illan Meslier (6-1, 70e). Jeu, set et match pour MU contre Leeds United. Mais les hommes de Marcelo Bielsa ne sont pas du genre à baisser la tête et ont remis un but suite à une longue transversale de Jack Harrison pour Raphinha. Le Brésilien redonnait en retrait pour Stuart Dallas qui marquait d'une belle frappe (6-2, 73e). Leeds United tentait de réduire l'écart au tableau d'affichage avec notamment une belle frappe de Jack Harrison (80e), mais cela ne suffisait pas. On était d'ailleurs plus proche d'un nouveau but des Red Devils après les occasions d'Edinson Cavani (85e), Alex Telles (86e) ou encore Fred (88e). Manchester United s'impose largement 6-2 et grimpe à la troisième place du classement. Leeds United reste à la 14e place.

Le classement de la Premier League