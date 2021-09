Incidents RC Lens-LOSC : réunion de la commission de discipline ce lundi

Après les incidents ayant provoqué l'interruption temporaire du derby du Nord entre le Racing Club de Lens et le Lille OSC (victoire du RCL 1-0), la Ligue de Football Professionnel a annoncé dans un communiqué la réunion de la commission de discipline ce lundi. Un deuxième évènement du genre après les débordements entre l'OGC Nice et l'OM, qui avait entraîné un report de la rencontre, plusieurs suspensions et un point retiré au Gym.

«La LFP condamne fermement les débordements, l'envahissement du terrain et les violences intervenues lors de la rencontre RC Lens - LOSC Lille. Au vu de la gravité des faits, la Commission de Discipline se réunira dès ce lundi 20 septembre», peut-on lire dans le communiqué de la LFP.