OM : Jorge Sampaoli sait qui il veut garder !

Le week-end dernier, l'Olympique de Marseille a retrouvé les terrains de Ligue 1 et surtout le chemin de la victoire en s'imposant sur le score de deux buts à zéro contre Dijon. Ce samedi, déjà, l'OM va devoir remettre le bleu de chauffe puisqu'il se déplace à quelques centaines de kilomètres pour affronter une équipe de Montpellier qui revient bien et surtout qui leur proposera une tout autre adversité.

Pour autant, Jorge Sampaoli, qui n'avait jusque là pas eu beaucoup de temps pour entraîner ses ouailles, a pu mettre à profit ces deux semaines de trêve internationale afin d'inculquer quelques-unes de ses valeurs à ses ouailles. Il a surtout pu observer un peu plus en détail un effectif dont une grande partie ne sera plus là la saison prochaine entre les fins de contrat et les prêts. Pour autant, il a déjà une idée de qui il veut conserver.

Il veut aussi garder Milik

Selon La Provence, El Pelado veut conserver Florian Thauvin. Arrivant en fin de contrat dans quelques mois, l'Orléanais semble un peu revivre depuis l'arrivée de l'Argentin, et ce dernier veut évidemment conserver son gaucher. Totalement farfelue il y a quelque temps encore, l'idée de le voir prolonger l'aventure marseillaise ne semble pas si irréalisable que cela. Chez les prêtés, le coach argentin aimerait conserver deux joueurs.

Toujours selon le quotidien régional, Sampaoli aimerait conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Par chance, ces deux hommes, titulaires depuis son arrivée, disposent d'option d'achat. Mais pour le moment, elles sont trop hautes (14 M€ pour l'Argentin et 12 pour l'Espagnol). Pablo Longoria pourrait essayer de les renégocier à la baisse avec leur club respectif (le BvB et la Fiorentina) ou tenter un nouveau prêt. L'ex-technicien de Séville n'a pas non plus abandonné l'idée de conserver Arkadiusz Milik, pourtant promis à un départ cet été, six mois après son arrivée...