Premier League

Courtisé par MU, Newcastle a fixé le prix de Sandro Tonali

Par Allan Brevi
Alors que Manchester United place Sandro Tonali en tête de sa liste pour remplacer Casemiro lors du mercato estival, le milieu italien de 25 ans, actuellement à Newcastle, attire l’attention après que son agent a laissé entendre que Tonali réfléchissait à son avenir, selon The Telegraph. Newcastle, qui l’avait recruté pour environ 65 millions d’euros en 2023, pourrait réclamer une somme avoisinant 120 millions d’euros pour son transfert, dans la lignée des montants dépensés récemment pour d’autres milieux centraux comme Enzo Fernández ou encore Declan Rice. Tonali reste toutefois attaché au club et souhaite continuer à viser la Ligue des Champions avant de prendre sa décision.

L’Italien se situe ainsi au cœur de plusieurs intérêts en Premier League et en Serie A, avec Arsenal, Manchester City ou encore la Juventus qui ont été évoqués. Selon son agent Giuseppe Riso, « Newcastle ne peut pas le laisser partir maintenant » et « la décision sur son avenir sera prise cet été ». Pour United, qui perdra Casemiro à la fin de son contrat, Tonali apparaît comme une option de premier plan pour consolider un milieu de terrain en pleine reconstruction et apporter une présence créative et défensive au cœur du jeu mancunien.

