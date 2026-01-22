MU : Casemiro annonce son départ à la fin de la saison

Recruté par Manchester United en 2022 en échange de 70 M€, Casemiro avait signé l’un des plus gros contrats de sa carrière en quittant le Real Madrid pour aller en Angleterre. Aujourd’hui, le milieu de terrain brésilien âgé de bientôt 34 ans (il les fêtera le 23 février) annonce qu’il quittera les Red Devils à la fin de son contrat, en juin prochain.

« Je garderai Manchester United dans mon cœur toute ma vie. Dès le premier jour où j’ai foulé la pelouse de ce magnifique stade, j’ai ressenti la passion d’Old Trafford et l’amour que je partage désormais avec nos supporters pour ce club si spécial. Ce n’est pas le moment de dire au revoir, il y a encore beaucoup de souvenirs à créer au cours des quatre prochains mois. Nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble, comme toujours, je resterai pleinement concentré pour donner le meilleur de moi-même afin d’aider notre club à réussir », a-t-il déclaré dans le communiqué publié par MU.