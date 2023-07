RB Leipzig : Manchester City très confiant pour Josko Gvardiol

Josko Gvardiol et Manchester City, c’est du sérieux. Depuis des semaines déjà, nous vous distillons des informations sur l’intérêt plus que prononcé des champions d’Europe et d’Angleterre pour le défenseur croate. Nous évoquions notamment en exclusivité plus tôt cet été une offre de 120 millions d’euros, pour convaincre le RB Leipzig de lâcher celui qui est peut-être le défenseur le plus prometteur du Vieux Continent.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, les Cityzens sont particulièrement confiants dans ce dossier. Ce mardi, une réunion a eu lieu entre des intermédiaires et la direction mancunienne, et les choses se sont plutôt bien passées. Reste désormais à trouver un accord final avec l’écurie de Bundesliga, mais tout indique que Gvardiol devrait devenir le défenseur le plus cher de l’histoire…

À lire

Le PSG a inclus un gros pourcentage à la revente pour El Chadaille Bitshiabu