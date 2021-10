Jordan Marié prolonge à Dijon

Le Dijon FCO vient d'annoncer la prolongation de contrat de Jordan Marié (30 ans) jusqu'en 2023. Une annonce qui intervient alors que le milieu de terrain formé par le club bourguignon se remet d'une grave blessure au genou. Il devrait faire son retour sur les terrains de Ligue 2 au mois de février ou mars prochain.

La suite après cette publicité

« C’est plaisant de voir que le club compte sur moi, malgré ma blessure. Le Président me l’avait rapidement fait comprendre, mais l’acte de signer me touche tout particulièrement. J’espère revenir rapidement en forme, même s’il ne faudra pas précipiter les choses. Cette prolongation va m’aider à revenir plus sereinement », a lâché celui qui a disputé 231 matchs avec le maillot de Dijon sur les épaules dans le communiqué du club.