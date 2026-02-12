OM : pourquoi Éric Chelle est un candidat sérieux

Le départ de Roberto De Zerbi de l’OM pourrait marquer le début d’une ère nouvelle pour le club phocéen. Si plusieurs pistes sont creusées avec en tête de liste un certain Habib Beye, d’autres noms sont explorés. Sergio Conceicao est un nom qui plait en interne, tandis que celui d’Eric Chelle revient aussi dans les discussions. À 48 ans, l’actuel sélectionneur du Nigeria, fort d’une troisième place à la dernière CAN, pourrait être l’homme de la situation pour assurer une transition à la fois tactique et identitaire. Formé à Arles et passé par les pelouses de Martigues et d’Istres durant sa carrière de joueur, l’ancien international malien possède cette connaissance viscérale du football provençal qui fait souvent défaut aux techniciens étrangers. Son parcours d’entraîneur, débuté sur les bancs bouillonnants de Marseille Consolat (appelé ensuite Atlético de Marseille) en 2016, avant un passage à Martigues entre 2017 et 2021, témoigne de sa capacité à dompter la pression locale.

En s’appuyant sur les préceptes de jeu offensifs qu’il a insufflés aux Aigles du Mali et aux Super Eagles, Chelle ne viendrait pas pour déconstruire l’héritage de De Zerbi, mais pour l’adapter à l’ADN marseillais. Sa maîtrise des effectifs de haut niveau, sa capacité à gérer les égos (Victor Osimhen, Lookman Ademola pour ne citer qu’eux) alliée à sa compréhension intime des attentes du public du Vélodrome, en fait bien plus qu’une solution de repli. Pour les dirigeants olympiens, parier sur cet enfant du Sud, c’est choisir un meneur d’hommes moderne capable de transformer la ferveur populaire en un moteur de performance, tout en valorisant le tissu footballistique régional qu’il connaît sur le bout des doigts.