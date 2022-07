Bayern : Robert Lewandowski menacé de mort

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, le serial buteur Robert Lewandowski martèle ses envies de quitter le Bayern Munich, où son contrat court jusqu'en juin 2023. Le Rekordmeister ne l'entend pas de cette oreille et tente tout pour le retenir, alors que le FC Barcelone, qui a jeté son dévolu sur le Polonais, peine encore à soumettre une offre satisfaisant les exigences du club bavarois. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, l'attaquant de 33 ans est de retour à Munich, où il était attendu pour la présaison avec ses coéquipiers.

Toutefois, nos confrères polonais de Wirtualna Polska indiquent que Robert Lewandowski est revenu en Allemagne sans sa femme, Anna, et ses enfants. La raison ? Lewy a tout simplement reçu des menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux, où les insultes ont fusé à son encontre. RL9 espère désormais que le Barça se rapprochera au plus vite, si possible avant le départ aux États-Unis de l'ogre de Bundesliga, des 50 M€ qui pourront suffire à faire plier le Bayern sur cet épineux dossier.